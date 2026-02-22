Гороскоп на 23 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда встреча с прошлым откроет новые возможности

Зимний пейзаж / © Credits

Реклама

Старый знакомый, появившийся как ожидаемо, так и неожиданно, может составить протекцию в профессиональных делах или дать еще один шанс в личной жизни.

А вот серьезных решений в это время принимать не стоит — они могут оказаться ошибочными, поэтому желательно потратить день на раздумья, оценку и анализ сложившейся ситуации.

Овен

Не стоит концентрироваться на старых обидах, в противном случае они могут всерьез испортить отношения, которые вы налаживали долгое время и с большим трудом — особенно обидно, если это коснется близких людей.

Реклама

Телец

Знаки из прошлого, которые вы можете получить в этот день, будут посылаться для того, чтобы, вспомнив совершенные ранее — во всех отношениях досадные — ошибки, вы на этот раз сумели бы их избежать.

Близнецы

Встреча с человеком, с которым в прежние годы вас связывали близкие отношения, даст возможность вернуть его утраченное расположение и укрепить старую связь — важно воспользоваться этим шансом.

Рак

Проанализировав поступки, совершенные вами в последнее время, вы поймете, где и почему ошиблись, а, значит, сможете исправить все свои досадные промахи — время и возможности для этого у вас будут.

Лев

Можно — и нужно — мириться с людьми, которых вы — специально или ненароком — обидели в последнее время: чтобы загладить вину, достаточно ее признать — собеседник это обязательно оценит и пойдет вам навстречу.

Реклама

Дева

Негативные эмоции, которые могут одолевать представителей вашего знака в этот день, нельзя загонять внутрь — так они могут стать причиной серьезных болезней — от депрессивного состояния до психосоматических нугов.

Весы

Попытка во что бы то ни стало доказать другим людям свою правоту успехом не увенчается, поэтому не стоит тратить время и силы даром — лучше найти более приятное, полезное и продуктивное занятие.

Скорпион

Может повториться ситуация из прошлого, оставившая у вас не самые приятные воспоминания: не стоит сосредоточиваться на них, гораздо лучше — и полезнее — будет подумать о вероятных в ближайшее время перспективах.

Стрелец

От любых праздников, даже если на них есть веские основания, лучше отказаться: веселья — по разным причинам, как объективным, так и субъективным –не получится, а неприятие послевкусие останется.

Реклама

Козерог

День неблагоприятен для общения с близкими и любимыми людьми: слишком серьезна вероятность затяжного конфликта, поэтому необходимо под придуманным вами предлогом максимально ограничить его.

Водолей

День может поставить вас перед необходимостью принятия молниеносного решения — профессионального, или финансового — решения: не стоит его опасаться, иногда отсутствие времени — лучшая мотивация для верного шага.

Рыбы

День благоприятен для занятий творчеством, причем, к нему желательно прибегнуть даже тем, чья работа никоим образом не связана с креативом — именно он поможет решить даже самые сложные технические задачи.

Читайте также: