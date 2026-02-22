Брошь королевы Елизаветы II / © Associated Press

Реклама

Если раньше мы ассоциировали ее только с королевскими мероприятиями, то в 2026 году броши стали супертрендом, который можно носить каждый день, без необходимости иметь ценное наследство, об этом рассказало издание PureWow.

Королевские семьи славятся диадемами, но настоящей классикой являются коллекции брошей. Они не просто подчеркивают статус, а рассказывают историю. Современные тренды доказывают, что эта деталь способна стать изюминкой любого образа, от офисного костюма до повседневного джинсового жакета. Но как сделать так, чтобы брошь выглядела стильно, а не устаревшей, попробуем разобраться.

Выбор броши — размер и форма

Королева Елизавета II / © Associated Press

Для смелого образа выбирайте большие или скульптурные броши, а еще можно носить их в группе — несколько вместе на одной линии. Маленькая аккуратная брошь на джемпере или футболке придаст легкости и женственности.

Реклама

Главное, чтобы украшение рассказывало что-то личное, например, цветок, животное, амулет на счастье — каждый выбор добавляет смысла образу.

Где закреплять брошь

Традиционно броши носят на левой стороне, потому что правой рукой мы часто здороваемся и украшение будет заметнее. Символично это расположение над сердцем, как маленький знак душевности.

Современные модницы экспериментируют, они размещают их на джинсовом жакете, маленьком черном платье, льняном платье, шапке или даже на сумке. Брошь может стать акцентом в любом элементе гардероба.

Игривость и персонализация

Кэтрин, принцесса Уэльская. / © Associated Press

Современный подход — свободный и творческий. Стоит выбирать украшение, которое вас эмоционально задевает. Однажды прикрепленная, брошь может стать вашим маленьким арт-объектом, который рассказывает о стиле, истории и настроении.

Реклама

Даже простая геометрическая брошь на жакете может превратить офисный образ в стильный и привлечь внимание окружающих. А вот яркая цветочная или птичья брошь — отличный способ поднять настроение в холодные месяцы.

Стиль и практичность

Броши не ограничивают размер тела или форму одежды. Это универсальный аксессуар, который можно передавать из поколения в поколение. Они добавляют образу завершенности и истории, даже если стоят недорого.

Это быстрый способ сделать любой образ более обдуманным и стильным, без необходимости покупать новые вещи.

Брошь — это не просто украшение, а история, эмоция и маленькая деталь, которая превращает образ в разговор, стиль и искусство. В 2026 году ее можно носить где угодно и как угодно, например, на одежде, головном уборе или сумке. Главное — выбрать то, что резонирует именно с вами.

Реклама

Брошь измеряется не деньгами, а смыслом и эмоциональной ценностью. И это делает ее по-настоящему королевским аксессуаром, даже без бриллиантов.