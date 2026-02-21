Какой праздник 22 февраля 2026 года / © ТСН

22 февраля 2026 — воскресенье. 1459-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

22 февраля верующие празднуют День обретения мощей святых мучеников, что в Евгении / © pexels.com

Завтра, 22 февраля, верующие празднуют День обретения мощей святых мучеников в Евгении. По преданию, в период гонений их тела тайно хранили благочестивые христиане. Впоследствии, когда преследование прекратилось, мощи были чудесно найдены и торжественно перенесены в храм. Событие сопровождалось исцелениями и духовной радостью верующих, а место стало центром паломничества. Это обретение стало символом победы веры над гонениями и утверждения христианства в Константинополе.

22 февраля Прощенное воскресенье / © Pixabay

Также 22 февраля Прощенное воскресенье. Это последний день перед Великим постом христиан восточного обряда. В этот день верующие просят друг у друга прощения за образы, сознательные и бессознательные, чтобы войти в пост с чистым сердцем и миром в душе. В храмах совершается особая вечерня с образом прощения: священник и прихожане взаимно кланяются и говорят: «Прости меня», — «Бог простит, и я прощаю».

22 февраля в Украине и мире празднуют Международный день бойскаутов / © Pixabay

22 февраля в Украине и мире празднуют Международный день бойскаутов. Дата создана в честь дня рождения основателя скаутского движения Роберта Бейдена-Павелла. Скаутское движение возникло в начале ХХ века в Великобритании и быстро распространилось по миру. Его цель — воспитание молодежи в духе чести, ответственности, взаимопомощи и любви к природе.

22 февраля Всемирный день размышлений / © Pixabay

Также 22 февраля Всемирный день размышлений. Праздник начали девушки-скаутки 1926 как день единства и поддержки всех гидов и скауток мира. Дата выбрана неслучайно — это день рождения основателя скаутского движения Роберт Бейден-Павелл и его жены Олав Бейден-Павелл, возглавлявшей женское скаутское движение. В этот день девушки-скаутки задумываются о ценностях служения, дружбы и мира, узнают больше о жизни сверстников в разных странах, приобщаются к благотворительным инициативам и тематическим мероприятиям. Праздник подчеркивает идею глобального сестринства и ответственности за окружающий мир.

22 февраля День однозадачности / © Pixabay

А еще 22 февраля День однозадачности. Его идея проста: вместо распыления внимания сознательно сосредоточиться на одном деле и довести его до результата. Праздник напоминает, что мозг более эффективно работает в режиме глубокой концентрации. Постоянное переключение между задачами снижает производительность, повышает усталость и уровень стресса.

22 февраля празднуют Всемирный день энцефалита / © Pixabay

22 февраля празднуют Всемирный день энцефалита. Его инициировала благотворительная организация The Encephalitis Society, чтобы повысить осведомленность об этом опасном заболевании. Энцефалит — это воспаление головного мозга, которое чаще всего возникает из-за вирусных инфекций (герпесвирус, корь, вирус Западного Нила и т.п.), реже — из-за бактериальных инфекций или аутоиммунных процессов. Болезнь может развиваться быстро и нуждается в неотложной медицинской помощи.

22 февраля Международный день поддержки жертв преступлений / © Pixabay

Также 22 февраля Международный день поддержки жертв преступлений. Его положили начало в честь принятия в 1985 году Организация Объединенных Наций Декларации основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью. Цель этого дня — привлечь внимание к правам пострадавших, необходимости справедливого расследования преступлений, доступа к правовой помощи, психологической поддержки и возмещения ущерба.

22 февраля День смирения / © Pixabay

А еще 22 февраля День смирения. Это напоминание о важности внутренней скромности и самопознания. Это не официальный праздник, а скорее возможность сознательно остановиться, отвергнуть гордыню и переосмыслить свои поступки и отношение к другим.