21 февраля 2026 года — суббота. 1458-й день войны в Украине.

Завтра, 21 февраля, верующие празднуют День памяти святого преподобного Тимофея. Он избрал путь монашества еще в юности, отрекся от мирских благ и посвятил себя духовному совершенствованию. По свидетельству церковного предания, у преподобного Тимофея был дар духовного наставничества и поддерживал братию примером смирения и кротости. Святого почитают как образец внутренней чистоты, выносливости в вере и полного доверия к воле Бога. Его жизнь напоминает: настоящая сила в тишине сердца и постоянной молитве.

21 февраля в Украине и мире празднуют Международный день родного языка. Дата связана с событиями 1952 года в городе Дакка (теперь столица Бангладеш), где студенты погибли, отстаивая право учиться на родном бенгальском языке. С этого дня этот день стал символом борьбы за языковую идентичность. По данным ЮНЕСКО, в мире существует более 7 тысяч языков, и многие находятся под угрозой исчезновения. Потеря языка — это потеря части культуры, истории и уникального мировоззрения.

Также 21 февраля Всемирный день экскурсовода. Праздник начал Всемирная федерация ассоциаций туристических гидов 1990 года, чтобы подчеркнуть важную роль гидов в сохранении и популяризации культурного наследия. Экскурсовод — это не просто человек, показывающий достопримечательности. Это лидер в мире истории, архитектуры, традиций и человеческих историй. Именно от его мастерства зависит, станет ли обычное путешествие увлекательным происшествием.

А еще 21 февраля Всемирный день панголина. Приходится на третью субботу февраля. Его положили начало природоохранным организациям, чтобы привлечь внимание к судьбе одних из самых уязвимых животных планеты. Панголин — это чешуйчатое млекопитающее, проживающее в Африке и Азии. Его тело покрыто жесткими кератиновыми чешуями, служащими естественной защитой. В случае опасности он сворачивается в плотный шар. Панголины питаются преимущественно муравьями и термитами и имеют длинный липкий язык, которым добывают насекомых.

21 февраля празднуют Всемирный день комбучи. Дату выбрали символически — в честь легендарного врача Комбу, который, по преданию, привез напиток в Японию в 221 году. Комбуча — это ферментированный напиток на основе подслащенного чая, который готовят с помощью SCOBY (симбиотической культуры бактерий и дрожжей). Во время ферментации образуются органические кислоты, природные пробиотики и легкая природная газировка. Комбуча стала трендом здорового образа жизни в мире, ведь она связывается с поддержкой пищеварения и микрофлоры кишечника. В то же время, важно помнить: это не «волшебный эликсир», а лишь один из элементов сбалансированного питания.