Гороскоп на 20 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда любые дела будут решаться быстро

Зимний пейзаж / © Credits

Особенно дачными обещают быть проекты, имеющие земной — причем, в прямом смысле этого сова — характер.

Можно приступать к строительству дома, делать ремонт, сажать и пересаживать домашние растения, вот с открытым грунтом в силу погонных условия нынешнего года желательно повременить.

Приветствуются также любые добрые дела — Вселенная обязательно отблагодарит нас за них.

Овен

Необходимо бережно относиться к хорошему настроению, которое будет сопутствовать вам с самого утра, и поддерживать его всеми доступными способами — оно станет важным условием для успешной работы.

Телец

Убедить в своей правоте любого собеседника можно будет, использовать дар красноречия, которым наделят вас сегодня звезды: стоит воспользоваться этим обстоятельствам, чтобы решить важный для вас вопрос.

Близнецы

Не стоит доверять незнакомым людям, даже если они будут выглядеть во всех отношениях приятными и убедительными: слишком велик риск того, что они окажутся мошенниками, цель которых — обмануть и обокрасть вас.

Рак

Сегодня — впрочем, как и всегда — очень важно благодарить судьбу и людей за все, что они для вас сделали и еще сделают, тогда поток подарков, которые вы сможете в результате получить, окажется нескончаемым.

Лев

Свободное от работы время, в котором в пятницу не будет недостатка, желательно посвятить своей семье: близкие люди, которые по самым разным причинам видят вас довольно редко, нуждаются в вашей любви и внимании.

Дева

Принимая важные жизненные решения, необходимо тщательно проанализировать существующие обстоятельства и взвесить все доводы «за» и «против», чтобы впоследствии не жалеть о скоропалительных выводах.

Весы

В этот день окружающие будут воспринимать вас как авторитетного человека, советы которого обладают огромной ценностью — постарайтесь не разочаровать тех, кто обратиться к вам за соответствующей помощью.

Скорпион

Трещину, которая может возникнуть в отношениях с самым близким человеком, необходимо «цементировать» без промедления, образовавшуюся проблему вглубь — «достать» ее наружу окажется не так просто.

Стрелец

Нехитрую, но справедливую мудрость о том, что всей работы не переделаешь, а всех денег не заработаешь, нужно помнить всегда, но в этот день — особенно, а, значит, нужно найти время для полноценного отдыха.

Козерог

Не стоит «гасить» в себе желание помочь другому человеку, даже если по какой-то причине он вам не понравится: важно помнить, что иногда бывает не к кому за ней обратиться, и в вашу сторону это правило тоже работает.

Водолей

Проблему, которая досаждает представителям знака уже довольно долгое время, удастся решить неожиданно легко — главное, довериться своей интуиции и действовать в соответствии с ее советами и «указаниями».

Рыбы

Нынешний день — или хотя бы его вторую половину — желательно провести дома, его пятничный статус поспособствует: энергетика родных стен позволит расслабиться и накопить сил на всю следующую неделю.

