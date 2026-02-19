- Дата публикации
В клетчатой юбке и высоких сапогах: королева Летиция выбрала неожиданный образ для визита на фабрику
Королева Летиция в сопровождении президента Валенсийского сообщества Хуанфрана Переса Льорки посетила предприятие по производству обуви «Педро Гарсия» по случаю его столетия в промышленной зоне Кампо-Альто в Эльде.
Королева посетила фабрику, основанную в Эльде в 1925 году Педро Гарсиа, дедом нынешнего директора, чтобы лично увидеть повседневный рабочий процесс мастеров.
Ее Величество появилась в мастерской в черных сапогах на каблуках со свободным голенищем от Pedro García, дополнив их новой клетчатой юбкой от Bimba y Lola, черным обтягивающим топом и эффектным новым золотым колье из звеньев и серьгами-кольцами, а также своим любимым кольцом на пальце от Coreterno.
Этот испанский бренд, основанный в 1925 году и существующий уже более ста лет, управляется тремя поколениями семьи Гарсия и известен своим мастерством, инновациями и передовым дизайном. В 2000-х годах под руководством Педро Гарсии и Милы Гарсии компания получила международное признание благодаря минималистичной эстетике и использованию высококачественных материалов.
Летиция продемонстрировала свою приверженность бренду, надев черные сапогаи Xantia, изготовленных из дубленой телячьей кожи на шестисантиметровом устойчивом каблуке.
Напомним, вчера королева посещала Мадридский фестиваль дизайна, где появилась в эффектном брючном костюме черного цвета.