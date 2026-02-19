У картатій спідниці та високих чоботях: королева Летиція обрала несподіваний образ для візиту на фабрику

Королева Летиція / © Getty Images

Королева відвідала фабрику, засновану в Ельді 1925 року Педро Гарсіа, дідом нинішнього директора, щоб особисто побачити повсякденний робочий процес майстрів.

Її Величність з'явилася в майстерні в чорних чоботях на підборах з вільним халявою від Pedro García, доповнивши їх новою картатою спідницею від Bimba y Lola, чорним обтислим топом і ефектним новим золотим кольє з ланок і сережками-кільцями, а також своєю улюбленою каблучкою від Coreterno.

Королева Летиція / © Getty Images

Цей іспанський бренд, заснований 1925 року, що існує вже понад сто років, керується трьома поколіннями родини Гарсія та відомий своєю майстерністю, інноваціями та передовим дизайном. У 2000-х роках під керівництвом Педро Гарсії та Міли Гарсії компанія отримала міжнародне визнання завдяки мінімалістичній естетиці та використанню високоякісних матеріалів.

Летиція продемонструвала свою відданість бренду, одягнувши чорні чоботи Xantia, виготовлені з дубленої телячої шкіри на шестисантиметровому стійкому підборі.

Нагадаємо, вчора королева відвідувала Мадридський фестиваль дизайну, де з'явилася в ефектному штанному костюмі чорного кольору.