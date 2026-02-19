- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 46
- Час на прочитання
- 1 хв
У картатій спідниці та високих чоботях: королева Летиція обрала несподіваний образ для візиту на фабрику
Королева Летиція у супроводі президента Валенсійського співтовариства Хуанфрана Переса Льоркі відвідала підприємство з виробництва взуття "Педро Гарсія" з нагоди його сторіччя у промисловій зоні Кампо-Альто в Ельді.
Королева відвідала фабрику, засновану в Ельді 1925 року Педро Гарсіа, дідом нинішнього директора, щоб особисто побачити повсякденний робочий процес майстрів.
Її Величність з'явилася в майстерні в чорних чоботях на підборах з вільним халявою від Pedro García, доповнивши їх новою картатою спідницею від Bimba y Lola, чорним обтислим топом і ефектним новим золотим кольє з ланок і сережками-кільцями, а також своєю улюбленою каблучкою від Coreterno.
Цей іспанський бренд, заснований 1925 року, що існує вже понад сто років, керується трьома поколіннями родини Гарсія та відомий своєю майстерністю, інноваціями та передовим дизайном. У 2000-х роках під керівництвом Педро Гарсії та Міли Гарсії компанія отримала міжнародне визнання завдяки мінімалістичній естетиці та використанню високоякісних матеріалів.
Летиція продемонструвала свою відданість бренду, одягнувши чорні чоботи Xantia, виготовлені з дубленої телячої шкіри на шестисантиметровому стійкому підборі.
Нагадаємо, вчора королева відвідувала Мадридський фестиваль дизайну, де з'явилася в ефектному штанному костюмі чорного кольору.