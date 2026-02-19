Ефектна Пенелопа Крус підкреслила фігуру шкіряною сукнею з пікантним декольте

Пенелопа Крус у фотосесії журналу L’Officiel

51-річна іспанська акторка, володарка премії «Оскар» — Пенелопа Крус — стала головною зіркою нового номера журналу L’Officiel. На обкладинці глянцю вона позувала в костюмі Chanel і прозорому топі, крізь який просвічувався чорний бюстгальтер.

Стилісти підібрали для Пенелопи цікаве вбрання: яскраву спідницю Alaïa, жовту штучну шубу з цікавим «хутром», молочний тренч з чорною облямівкою від Chanel, вовняний костюм зі штанами тощо.

Одним з найефектніших став образ у чорній шкіряній сукні фасону «рибка», яка підкреслила струнку фігуру Пенелопи та її пишне декольте.

В інтерв’ю журналу акторка розповіла про свою нову роль у фільмі «Наречена!», про свій свідомий вибір проєктів і про те, як змінилися її стосунки з акторською діяльністю і славою.

«Я працюю з 17 років, і мені дуже пощастило, що я маю змогу обирати проєкти та ніколи не розлучатися зі своїми дітьми. Коли мені було 20 чи 30, я знімалася в чотирьох фільмах на рік. Зараз ритм інший. І я не сприймаю це як належне, тому що можу обирати проєкти, які мені справді подобаються, і водночас можу бути дуже залученою як мати — це мій головний пріоритет», — розповідає Пенелопа.

«Мені доводиться працювати, як і всім іншим, але я дуже ціную той факт, що можу заробляти на життя професією, яку так люблю», — зізнається акторка.

«Я ніколи не шкодую про те, чому кажу „ні“. Особливо якщо причина в тому, щоб просто побути з сім’єю і виховувати дітей у теперішньому моменті», — каже Крус про поєднання материнства і роботи. А вона, нагадаємо, виховує двох дітей, народжених у шлюбі з актором Гав’єром Бардемом: 15-річного сина Леонардо і 12-річну доньку Луну.

Раніше, нагадаємо, Пенелопа Крус з’явилася на Тижні високої моди з новою зачіскою, чим здивувала фанів.