Водоспад “Королівський” instagram.com_sasha88ua / © Instagram

Чернівецька область славиться своїми природними пам’ятками, але серед усіх гірських красот особливо виділяється водоспад «Королівський». Він розташований неподалік села Банилів-Підгірний, у межах гірського масиву Покутсько-Буковинських Карпат. Навіть якщо у вас мало часу, цей водоспад варто включити у свій маршрут, адже він поєднує у собі гармонію води, скель і зелених гірських ландшафтів.

Особливості водоспаду

Водоспад утворився на річці Дмитриця, яка є притокою Малого Серету. Висота падіння води — близько 3 метрів, що робить його невеликим, але неймовірно фотогенічним. Секрет його краси — у поєднанні пісковикових скель та водної гладі, яка спадає вниз рівним потоком, утворює приємний шепіт та незабутній бриз.

Територія, яка охороняється, займає 0,5 гектара, а охоронний статус пам’ятки природи місцевого значення надано їй 1991 року. Це гарантує збереження унікальної природи та створює комфортні умови для прогулянок і фотографій.

Близькість до дикої природи

Поблизу водоспаду розташований Зоологічний заказник «Зубровиця», де можна побачити зубрів — найбільших представників європейської фауни. Прогулянка до водоспаду та в околицях заказника — чудова можливість поєднати романтику гірської прогулянки з екопізнанням і відчуттям близькості до дикої природи.

Коли відвідати

Кращий час для візиту: весна та початок літа, коли водоспад повноводний, а навколишня зелень особливо яскрава.

Що взяти з собою: зручне взуття, фотоапарат і перекушування, адже відпочинок серед природи надовго заряджає енергією.

Водоспад «Королівський» — це маленький, але справжній скарб Чернівецьких Карпат. Його тихий шепіт, чарівні пісковикові скелі та сусідство із зубрами роблять його унікальною локацією для мандрівників, романтиків та фотографів. Навіть коротка прогулянка сюди подарує відчуття близькості до природи та спокою, який так важливий у сучасному ритмі життя.