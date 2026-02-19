Що категорично не можна писати у поясненнях до штрафу: експерти попередили водіїв

Штраф / © УНІАН

Одна неправильна фраза у поясненнях до адміністративного протоколу може зробити оскарження штрафу неможливим, навіть якщо водій не порушував правила.

Про це повідомляє Автотема.

Експерти застерігають: щире визнання провини на місці зупинки фактично перетворює постанову на остаточний документ, який суди відмовляються скасовувати 2026 року. Найбільшою пасткою для водіїв залишається графа «Пояснення особи».

За даними правозахисників, запис «Зі штрафом згоден, вину визнаю» юридично анулює будь-які шанси на подальший розгляд справи. Навіть якщо пізніше з’являться відеодокази невинуватості водія або будуть виявлені процедурні порушення з боку поліції.

«Ваш підпис під постановою — це не визнання провини, а лише підтвердження того, що ви отримали копію документа. Але ваші пояснення — це ваша зброя. Не давайте інспектору шансу використати ваші слова проти вас», — наголошують юристи.

Фахівці також розвінчують міф про ефективність відмови від підпису. Така стратегія лише шкодить водію: поліцейський залучає двох свідків для фіксації відмови, після чого документ вважається врученим. Водночас водій втрачає 10-денний термін на оскарження та можливість офіційно зафіксувати свої зауваження.

Для ефективного захисту юристи рекомендують використовувати в протоколі універсальні формулювання:

«З порушенням не згоден, ПДР не порушував»;

«Докази правопорушення не надані»;

«Вимагаю надання адвокатської допомоги».

Остання фраза є критично важливою — якщо інспектор ігнорує клопотання про захисника, це вважається грубим порушенням процедури. Статистика судової практики свідчить, що близько 70% грамотно оскаржених постанов скасовуються саме через подібні помилки патрульних. Враховуючи розширення повноважень поліції та впровадження нових систем фіксації, правова грамотність залишається єдиним надійним способом уникнути несправедливих стягнень.

