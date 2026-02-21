ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
128
Время на прочтение
1 мин

Паста с тунцом — как приготовить сытный и диетический обед за 15 минут

Если вам нравятся сытные обеды, но вы не хотите тратить часы на кухне, паста с тунцом — это именно то, что нужно. Легко, быстро и максимально вкусно. Идеально для тех, кто следит за фигурой или занимается спортом.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
25 минут
Пищевая ценность на 100 г
99 ккал
Паста

Паста / © Associated Press

Многие до сих пор верят в миф, что на диете нужно забыть о макаронах. На самом деле все наоборот, макароны из твердых сортов пшеницы — отличный источник сложных углеводов, которые дают долговременную энергию и помогают не так чувствовать голод.

Тунец в собственном соку добавляет белка, а сыр и оливки, немного кремовой текстуры и вкуса. Вместе получается сытное блюдо, которое подходит как для обеда, так и для быстрого перекуса после тренировки. О рецепте пасты с тунцом рассказали на странице mil_alexx_pp.

Ингредиенты

сухие макароны
300 г
тунец в собственном соку
240 г
сливочный сыр
70 г
твёрдый сыр
20 г
оливки (по желанию)
30 г
соль
перец

Приготовление

  1. Залейте макароны подсоленной водой и варите примерно 14 мин.

  2. В большой тарелке смешайте сливочный сыр, тунец и оливки, если любите. Добавьте соль и перец себе по вкусу.

  3. Добавьте к соусу горячие макароны, хорошо перемешайте. Натрите твердый сыр и еще раз тщательно смешайте.

Все готово!

Паста с тунцом — это идеальный баланс скорости, вкуса и пользы для здоровья. Она подходит и для тех, кто следит за фигурой, и для активных людей, и для занятых мам или студентов. 15 мин на кухне и сытный обед готов. Попробуйте добавить оливки или немного зелени для аромата.

Дата публикации
Количество просмотров
128
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie