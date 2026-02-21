Паста / © Associated Press

Многие до сих пор верят в миф, что на диете нужно забыть о макаронах. На самом деле все наоборот, макароны из твердых сортов пшеницы — отличный источник сложных углеводов, которые дают долговременную энергию и помогают не так чувствовать голод.

Тунец в собственном соку добавляет белка, а сыр и оливки, немного кремовой текстуры и вкуса. Вместе получается сытное блюдо, которое подходит как для обеда, так и для быстрого перекуса после тренировки. О рецепте пасты с тунцом рассказали на странице mil_alexx_pp.

Ингредиенты сухие макароны 300 г тунец в собственном соку 240 г сливочный сыр 70 г твёрдый сыр 20 г оливки (по желанию) 30 г соль перец

Приготовление

Залейте макароны подсоленной водой и варите примерно 14 мин. В большой тарелке смешайте сливочный сыр, тунец и оливки, если любите. Добавьте соль и перец себе по вкусу. Добавьте к соусу горячие макароны, хорошо перемешайте. Натрите твердый сыр и еще раз тщательно смешайте.

Все готово!

Паста с тунцом — это идеальный баланс скорости, вкуса и пользы для здоровья. Она подходит и для тех, кто следит за фигурой, и для активных людей, и для занятых мам или студентов. 15 мин на кухне и сытный обед готов. Попробуйте добавить оливки или немного зелени для аромата.