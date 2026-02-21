- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 128
- Время на прочтение
- 1 мин
Паста с тунцом — как приготовить сытный и диетический обед за 15 минут
Если вам нравятся сытные обеды, но вы не хотите тратить часы на кухне, паста с тунцом — это именно то, что нужно. Легко, быстро и максимально вкусно. Идеально для тех, кто следит за фигурой или занимается спортом.
Многие до сих пор верят в миф, что на диете нужно забыть о макаронах. На самом деле все наоборот, макароны из твердых сортов пшеницы — отличный источник сложных углеводов, которые дают долговременную энергию и помогают не так чувствовать голод.
Тунец в собственном соку добавляет белка, а сыр и оливки, немного кремовой текстуры и вкуса. Вместе получается сытное блюдо, которое подходит как для обеда, так и для быстрого перекуса после тренировки. О рецепте пасты с тунцом рассказали на странице mil_alexx_pp.
Ингредиенты
- сухие макароны
- 300 г
- тунец в собственном соку
- 240 г
- сливочный сыр
- 70 г
- твёрдый сыр
- 20 г
- оливки (по желанию)
- 30 г
- соль
-
- перец
-
Приготовление
Залейте макароны подсоленной водой и варите примерно 14 мин.
В большой тарелке смешайте сливочный сыр, тунец и оливки, если любите. Добавьте соль и перец себе по вкусу.
Добавьте к соусу горячие макароны, хорошо перемешайте. Натрите твердый сыр и еще раз тщательно смешайте.
Все готово!
Паста с тунцом — это идеальный баланс скорости, вкуса и пользы для здоровья. Она подходит и для тех, кто следит за фигурой, и для активных людей, и для занятых мам или студентов. 15 мин на кухне и сытный обед готов. Попробуйте добавить оливки или немного зелени для аромата.