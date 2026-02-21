- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 57
- Час на прочитання
- 1 хв
Паста з тунцем — як приготувати ситний та дієтичний обід за 15 хвилин
Якщо вам подобаються ситні обіди, але ви не хочете витрачати години на кухні, паста з тунцем — це саме те, що потрібно. Легко, швидко та максимально смачно. Ідеально для тих, хто стежить за фігурою чи займається спортом.
Багато хто досі вірить у міф, що на дієті потрібно забути про макарони. Насправді все навпаки, макарони з твердих сортів пшениці — чудове джерело складних вуглеводів, які дають довготривалу енергію та допомагають не так відчувати голод.
Тунець у власному соку додає білка, а сир та оливки, трохи кремової текстури та смаку. Разом виходить ситна страва, яка підходить як для обіду, так і для швидкого перекушування після тренування. Про рецепт пасти з тунцем розповіли на сторінці mil_alexx_pp.
Інгредієнти
- сухі макарони
- 300 г
- тунець у власному соку
- 240 г
- вершковий сир
- 70 г
- твердий сир
- 20 г
- оливки (за бажанням)
- 30 г
- сіль
-
- перець
-
Приготування
Залийте макарони підсоленою водою та варіть приблизно 14 хв.
У великій тарілці змішайте вершковий сир, тунець і оливки, якщо любите. Додайте сіль та перець собі до смаку.
Додайте до соусу гарячі макарони, добре перемішайте. Натріть твердий сир і ще раз ретельно змішайте.
Все готово!
Паста з тунцем — це ідеальний баланс швидкості, смаку та користі для здоров’я. Вона підходить і для тих, хто стежить за фігурою, і для активних людей, і для зайнятих мам або студентів. 15 хв на кухні і ситний обід готовий. Спробуйте додати оливки чи трохи зелені для аромату.