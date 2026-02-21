Паста / © Associated Press

Багато хто досі вірить у міф, що на дієті потрібно забути про макарони. Насправді все навпаки, макарони з твердих сортів пшениці — чудове джерело складних вуглеводів, які дають довготривалу енергію та допомагають не так відчувати голод.

Тунець у власному соку додає білка, а сир та оливки, трохи кремової текстури та смаку. Разом виходить ситна страва, яка підходить як для обіду, так і для швидкого перекушування після тренування. Про рецепт пасти з тунцем розповіли на сторінці mil_alexx_pp.

Інгредієнти сухі макарони 300 г тунець у власному соку 240 г вершковий сир 70 г твердий сир 20 г оливки (за бажанням) 30 г сіль перець

Приготування

Залийте макарони підсоленою водою та варіть приблизно 14 хв. У великій тарілці змішайте вершковий сир, тунець і оливки, якщо любите. Додайте сіль та перець собі до смаку. Додайте до соусу гарячі макарони, добре перемішайте. Натріть твердий сир і ще раз ретельно змішайте.

Все готово!

Паста з тунцем — це ідеальний баланс швидкості, смаку та користі для здоров’я. Вона підходить і для тих, хто стежить за фігурою, і для активних людей, і для зайнятих мам або студентів. 15 хв на кухні і ситний обід готовий. Спробуйте додати оливки чи трохи зелені для аромату.