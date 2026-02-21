ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
57
Час на прочитання
1 хв

Паста з тунцем — як приготувати ситний та дієтичний обід за 15 хвилин

Якщо вам подобаються ситні обіди, але ви не хочете витрачати години на кухні, паста з тунцем — це саме те, що потрібно. Легко, швидко та максимально смачно. Ідеально для тих, хто стежить за фігурою чи займається спортом.

Автор публікації
Станіслава Бондаренко
Час приготування
25 хвилин
Харчова цінність на 100 г
99 ккал
Паста

Паста / © Associated Press

Багато хто досі вірить у міф, що на дієті потрібно забути про макарони. Насправді все навпаки, макарони з твердих сортів пшениці — чудове джерело складних вуглеводів, які дають довготривалу енергію та допомагають не так відчувати голод.

Тунець у власному соку додає білка, а сир та оливки, трохи кремової текстури та смаку. Разом виходить ситна страва, яка підходить як для обіду, так і для швидкого перекушування після тренування. Про рецепт пасти з тунцем розповіли на сторінці mil_alexx_pp.

Інгредієнти

сухі макарони
300 г
тунець у власному соку
240 г
вершковий сир
70 г
твердий сир
20 г
оливки (за бажанням)
30 г
сіль
перець

Приготування

  1. Залийте макарони підсоленою водою та варіть приблизно 14 хв.

  2. У великій тарілці змішайте вершковий сир, тунець і оливки, якщо любите. Додайте сіль та перець собі до смаку.

  3. Додайте до соусу гарячі макарони, добре перемішайте. Натріть твердий сир і ще раз ретельно змішайте.

Все готово!

Паста з тунцем — це ідеальний баланс швидкості, смаку та користі для здоров’я. Вона підходить і для тих, хто стежить за фігурою, і для активних людей, і для зайнятих мам або студентів. 15 хв на кухні і ситний обід готовий. Спробуйте додати оливки чи трохи зелені для аромату.

Дата публікації
Кількість переглядів
57
