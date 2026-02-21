Зимові звички, які підвищують тривожність і посилюють стрес

Зимові звички, які підсвідомо підвищують тривожність / © Credits

Зима природно порушує багато систем, які допомагають нам залишатися емоційно стабільними, про це розповіло видання Real Simple. Менше світла та короткі дні впливають на серотонін і мелатонін — гормони настрою та сну. Холод зменшує рух і соціальні контакти, а це дві потужні «підтримки» нервової системи. На щастя, ми можемо контролювати наші звички та вибирати те, що допомагає зменшити тривожність.

Залишатися вдома. Хочеться сховатися від морозу та темряви, але довге перебування вдома зменшує контакт із сонцем. В ізоляції ми схильніші до надмірних думок та нав’язливих ідей. Виходьте на коротку прогулянку вдень, це допомагає стабілізувати ритм дня та покращує настрій. Збільшений час перед екранами. Телевізор, смартфон або ноутбук швидко стають головними «розвагами». Але надмірний час у соцмережах або за переглядом новин може провокувати відчуття «я роблю недостатньо», яке посилює тривожність. Нерегулярний сон. Темні зимові дні порушують циркадні ритми, а нерегулярний сон посилає тілу сигнали стресу. Вранці ви відчуваєте втому та тягнетеся до кави, а це лише підживлює тривожність. Відмова від планів. Зима дарує чудові «виправдання» залишитися вдома, як от холод, ожеледиця чи короткий день. Однак коли ви уникаєте зустрічей та прогулянок, то збільшуєте ризик тривожних думок. Дотримуйтеся планів, виходьте на вулицю та спілкуйтеся, це тримає тіло та мозок активними. Вживання алкоголю. Багато хто п’є більше взимку «бо нема чим зайнятися». Хоча алкоголь тимчасово знімає напруження, він підвищує тривожність у довгостроковій перспективі. Те ж стосується й надмірного кофеїну. Відсутність руху. Рух — природний антистрес. Не обов’язково відвідувати спортзал, достатньо прогулянки, домашніх вправ, велосипеду чи тренажерів, які допомагають «спалювати» тривожність і сигналізують тілу, що воно у безпеці. Недостатнього здорового егоїзму. Часто ми ставимося до себе суворіше, ніж до друзів, і це підсилює тривожність. Самокритика лише посилює стрес. Дозвольте собі трохи милосердя цього сезону.

Зима може бути складною для психічного здоров’я, але невеликі зміни у звичках творять дива. Більше світла, руху, дотримання планів і турбота про себе допомагають тримати тривожність під контролем. Не забувайте, що з вами не лише холод і темрява, а й маленькі, але ефективні зимові ритуали.