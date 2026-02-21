ТСН у соціальних мережах

Джессіка Альба після остаточного розлучення зізналась у романі з молодшим на 11 років актором

Артистка офіційно підтвердила роман із відомим актором.

Джессіка Альба

Джессіка Альба / © Associated Press

Голлівудська акторка Джессіка Альба після остаточного розлучення з кінооператором Кешем Ворреном показалась в обіймах нового коханого.

Артистка офіційно підтвердила, що перебуває в стосунках. Обранцем знаменитості став молодший на 11 років американський актор Денні Рамірес. Вперше про роман парочки заговорили влітку минулого року. Тоді папараці заскочили акторів у Лос-Анджелесі за пристрасними поцілунками та палкими обіймами.

Самі ж закохані не квапились розсекречувати стосунки. І лише зараз Джессіка Альба офіційно підтвердила їхній роман, опублікувавши в Instagram фото з Денні Раміресом, на якому він ніжно її обіймав та кусав за щічку. Разом парочка насолоджувалась відпочинком у Маямі.

Джессіка Альба та Денні Рамірес / © instagram.com/jessicaalba

Джессіка Альба та Денні Рамірес / © instagram.com/jessicaalba

Зазначимо, протягом 16 років Джессіка Альба перебувала в шлюбі з кінооператором Кешем Ворреном. За час стосунків у пари народилося троє дітей – доньки Онор та Гейвен і син Гейсон. На початку січня 2025 року з'явились чутки про розлучення подружжя, які виявились правдивими.

