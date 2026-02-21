Витримує у 6000 разів більше за людину: мікроорганізм стійкий до радіації здивував навіть вчених

Thermococcus gammatolerans. Фото: Angels Tapias/CC BY 3.0

На глибині понад 2,5 кілометра під водою, де панують темрява, колосальний тиск і температура майже 90 градусів, вчені виявили мікроорганізм із феноменальною витривалістю. Археон Thermococcus gammatolerans здатен пережити дозу опромінення у 30 тисяч греїв — це у 6000 разів більше, ніж смертельний для людини рівень.

Про це повідомило видання Science Alert.

Йдеться про мікроб, який мешкає в районі гідротермальних джерел басейну Гуаймас у Каліфорнійській затоці. Там, на глибині близько 2600 метрів, розпечені мінералізовані рідини вириваються з морського дна, створюючи середовище, непридатне для людини. Саме в цих екстремальних умовах і живе T. gammatolerans, прикріплюючись до підводних жерл та живлячись сполуками сірки.

Археон відкрили ще кілька десятиліть тому під час досліджень за допомогою підводного апарата. У лабораторії команда мікробіолога Едмона Жоліве з Французького національного центру наукових досліджень піддала культури впливу гамма-випромінювання від джерела цезію-137. Один із видів не лише вижив після опромінення у 30 тисяч греїв, а й продовжив рости.

Згодом, у 2009 році, дослідники проаналізували геном T. gammatolerans. Вони очікували знайти в ньому розширений набір генів, пов’язаних із репарацією ДНК, проте таких ознак не виявили — генетичний «арсенал» археона виявився цілком звичайним.

Подальші експерименти 2016 року показали, що гамма-промені таки пошкоджують ДНК мікроба, однак рівень окислювального ушкодження був значно нижчим, ніж передбачалося. Крім того, значна частина пошкоджень відновлюється вже протягом години завдяки активним ферментам.

Науковці припускають, що надзвичайна стійкість до радіації може бути побічним ефектом адаптації до життя в гідротермальних джерелах. Постійна дія високої температури, хімічного стресу та реакційноздатних молекул також ушкоджує ДНК, тож механізми захисту від цих факторів могли водночас забезпечити і витривалість до іонізуючого випромінювання.

«T. gammatolerans не є спеціалістом з радіації, і в нього немає підстав бути таким. Малоймовірно, що протягом мільйонів років у глибокому морі він зазнавав такого тривалого, інтенсивного випромінювання, яке могло б сформувати його біологію», — йдеться в статті.

Нагадаємо, глибоко під поверхнею планети існують мікроорганізми, які здатні залишатися у стані спокою сотні тисяч і навіть мільйони років. Науковці вивчають, що саме утримує це приховане життя у «сні» та які сигнали можуть його пробудити.