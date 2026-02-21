- Дата публікації
Що посадити поруч зі столовим буряком: найкращі сусіди
Посадіть на грядці біля столового буряка чорнобривці та м’яту - шкідники зникнуть вмить.
Буряк - один з важливих інгредієнтів традиційної української страви - борщу. Саме тому вирощують його чи не на кожній грядці. Аби отримати гарний урожай, слід не лише забезпечити овочу сонячне місце та легкий, добре дренований ґрунт, а й забезпечити правильне сусідство.
Що варто посадити поруч з буряком, а що ні — читайте в матеріалі ТСН.ua.
З якими овочами слід садити буряк
Аби буряк гарно ріс, а врожай був великим, варто забезпечити йому правильне сусідство. Тоді овочі стимулюватимуть один одного до зростання. Що садити біля буряка:
моркв,
цибул,
редьк,
ріпа,
буряк.
Морква та ріпа покращують якість ґрунту, а їхній аромат відлякує шкідників. Редиска знижує ризик грибкових захворювань, а цибуля виділяє фітонциди, які також зашкодять непроханим гостям.
Добрими сусідами для буряка є цвітна та пекінська капусти, броколі та кольрабі, бо хрестоцвіті овочі позитивно впливають на буряк, забезпечуючи рясний урожай.
Чорнобривці також можна садити поруч із буряком. Вони допомагаючи знищувати шкідників, а також ефективно боротимуться з бактеріями, що викликають кореневу гниль.
Що не садити поруч з буряком
Плануючи грядки на новий сезон, варто врахувати, що буряк не любить сусідство поруч із такими овочами, як:
боби,
часник,
шпинат,
картопля,
помідори.
Ці овочі конкуруватимуть з буряком за поживні речовини і таким чином послаблюватимуть його ріст і якість. Бурякам для росту потрібно багато сонця. Також після дощу, роси чи поливу він повинен мати змогу відносно швидко висохнути.
