Що посадити поруч зі столовим буряком: найкращі сусіди

Посадіть на грядці біля столового буряка чорнобривці та м’яту - шкідники зникнуть вмить.

Буряк.

Буряк. / © Pixabay

Буряк - один з важливих інгредієнтів традиційної української страви - борщу. Саме тому вирощують його чи не на кожній грядці. Аби отримати гарний урожай, слід не лише забезпечити овочу сонячне місце та легкий, добре дренований ґрунт, а й забезпечити правильне сусідство.

Що варто посадити поруч з буряком, а що ні — читайте в матеріалі ТСН.ua.

З якими овочами слід садити буряк

Аби буряк гарно ріс, а врожай був великим, варто забезпечити йому правильне сусідство. Тоді овочі стимулюватимуть один одного до зростання. Що садити біля буряка:

  • моркв,

  • цибул,

  • редьк,

  • ріпа,

  • буряк.

Морква та ріпа покращують якість ґрунту, а їхній аромат відлякує шкідників. Редиска знижує ризик грибкових захворювань, а цибуля виділяє фітонциди, які також зашкодять непроханим гостям.

Добрими сусідами для буряка є цвітна та пекінська капусти, броколі та кольрабі, бо хрестоцвіті овочі позитивно впливають на буряк, забезпечуючи рясний урожай.

Чорнобривці також можна садити поруч із буряком. Вони допомагаючи знищувати шкідників, а також ефективно боротимуться з бактеріями, що викликають кореневу гниль.

Що не садити поруч з буряком

Плануючи грядки на новий сезон, варто врахувати, що буряк не любить сусідство поруч із такими овочами, як:

  • боби,

  • часник,

  • шпинат,

  • картопля,

  • помідори.

Ці овочі конкуруватимуть з буряком за поживні речовини і таким чином послаблюватимуть його ріст і якість. Бурякам для росту потрібно багато сонця. Також після дощу, роси чи поливу він повинен мати змогу відносно швидко висохнути.

