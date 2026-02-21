Курс валют на вихідні, 21-22 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий

НБУ встановив курс валют на 21-22 лютого. / © Getty Images

НБУ встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 21 лютого, і неділю, 22 лютого. В останній день тижня долар втратив 3 коп. Євро зменшилося у ціні аж на 34 коп. Злотий впав на 9 коп.

Про це повідомили у Національному банку.

Курс долара

1 долар США — 43,26 (-3 коп.)

Курс євро

1 євро — 50,91 (-34 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 12,06 (-9 коп.)

