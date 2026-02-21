ТСН у соціальних мережах

ДСНС попереджає про можливі підтоплення в кількох областях — кому приготуватися

Жовтий і помаранчевий рівні небезпеки оголошено в Кропивницькому, Харківській, Миколаївській, Одеській і Черкаській областях.

В Україні може затопити будинки у кількох областях

В Україні може затопити будинки у кількох областях / © ДСНС

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про підвищення рівня води та можливі підтоплення у кількох регіонах України впродовж 20-25 лютого.

Про це йдеться у повідомленні ДСНС.

Зокрема, жовтий та помаранчевий рівні небезпеки вже оголошені на:

  • Кіровоградщині

  • Миколаївщині

  • Одещині

  • Харківщині

  • Черкащині

  • Волині

  • Поліссі

Надзвичайники прогнозують підвищення рівня води на річках Савранка, Кодима, Велика Вись, Чорний Ташлик, Мертвовід, Інгул, Південний Буг (ділянка Олександрівка–Миколаїв), Уди, Лопань, Мерло, Сіверський Донець (пости Зміїв та Ізюм) та суббасейні Прип’яті.

«Через відлигу та опади очікується послаблення льоду та підйом води. Можливе часткове затоплення сільгоспугідь, господарських об’єктів, а також ліній зв’язку та електрифікації у прирічкових зонах.Закликаємо жителів прибережних зон бути пильними та враховувати цю інформацію при плануванні господарської діяльності. У разі надзвичайної ситуації телефонуйте „101“, — наголосили у ДСНС.

Де фіксують затоплення

Різке потепління, затяжні дощі та масове танення снігу спричинили масштабні підтоплення у кількох регіонах України.

За даними ДСНС, вода затоплює вулиці міст та блокує транспортне сполучення. Найбільше постраждали Донеччина, Луганщина, Харківщина та Миколаївщина.

У Краматорську ситуація набула критичного характеру через вихід із берегів річки Біленької. У тимчасово окупованому Луганську відлига перетворила вулиці на річки. Рівень затоплення сягає кількох десятків сантиметрів.

Негода дісталася і півдня. На Миколаївщині підтоплено 49 присадибних ділянок у 17 населених пунктах.

У Полтаві фіксують підтоплення через безперервні опади. Дощ у поєднанні з талим снігом створив надлишок води, яка не поглинається, що призводить до підтоплення дворів та вулиць.

В Україні, за прогнозом синоптиків, до кінця тижня очікуються значні коливання температури. Синоптики попередили про похолодання до -20, а також сильні опади.

