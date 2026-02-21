ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
570
Час на прочитання
1 хв

Корови ледь не зірвали звільнення Липців: боєць ГУР розповів деталі операції

Попри це військовим вдалося звільнити близько 400 гектарів.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Боєць ГУР "Наум"

Боєць ГУР «Наум» / © скриншот

Під час операції зі звільнення Липців на Харківщині українські військові зіштовхнулися з неочікуваною проблемою — місцевою худобою.

Про це в інтерв’ю журналістці Новини.LIVE Анні Сірик розповів боєць ГУР із позивним «Наум».

За його словами, група мала стримувати наступи російських сил мінометним вогнем і не дозволяти окупантам просуватися до позицій оборони.

«Нас найбільше нервували корови. Якась бабуся, и навіть не знаємо, де вона жила. Ми знаємо, що вона жила в цьому районі. Ми пару разів її бачили. І вона тримала чотири чи п’ять корів. І ці корови завжди лізли до нас. І аеро розвідка ворога починає розуміти, що просто так — це все діло не буде. І от це нас дуже напрягало», — зазначив «Наум».

Попри це, операція завершилася успішно: вдалося звільнити приблизно 400 гектарів.

Нагадаємо, за словами заступника командира роти батальйону «Хартія» з позивним «Порох», вже другий рік РФ намагається провести операцію із захоплення Липців Харківської області та подальшого наступу на Харків. Водночас попри постійні спроби просування, позитивного результату ворог не має.

«Наразі у нас ситуація складна, але стабільно контрольована нашими силами. Ворог не полишає спроб зайти на наші позиції, проводить ударно-пошукові дії вздовж всієї ділянки нашої відповідальності», — зазначив військовий

Дата публікації
Кількість переглядів
570
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie