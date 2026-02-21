Корови ледь не зірвали звільнення Липців: боєць ГУР розповів деталі операції

Боєць ГУР «Наум» / © скриншот

Під час операції зі звільнення Липців на Харківщині українські військові зіштовхнулися з неочікуваною проблемою — місцевою худобою.

Про це в інтерв’ю журналістці Новини.LIVE Анні Сірик розповів боєць ГУР із позивним «Наум».

За його словами, група мала стримувати наступи російських сил мінометним вогнем і не дозволяти окупантам просуватися до позицій оборони.

«Нас найбільше нервували корови. Якась бабуся, и навіть не знаємо, де вона жила. Ми знаємо, що вона жила в цьому районі. Ми пару разів її бачили. І вона тримала чотири чи п’ять корів. І ці корови завжди лізли до нас. І аеро розвідка ворога починає розуміти, що просто так — це все діло не буде. І от це нас дуже напрягало», — зазначив «Наум».

Попри це, операція завершилася успішно: вдалося звільнити приблизно 400 гектарів.

Нагадаємо, за словами заступника командира роти батальйону «Хартія» з позивним «Порох», вже другий рік РФ намагається провести операцію із захоплення Липців Харківської області та подальшого наступу на Харків. Водночас попри постійні спроби просування, позитивного результату ворог не має.

«Наразі у нас ситуація складна, але стабільно контрольована нашими силами. Ворог не полишає спроб зайти на наші позиції, проводить ударно-пошукові дії вздовж всієї ділянки нашої відповідальності», — зазначив військовий