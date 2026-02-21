Весна на фронті: що приховує противник і до чого українцям слід готуватися

ЗСУ / © facebook.com/GeneralStaff.ua

Ситуація на фронті може суттєво ускладнитися з настанням весни через підвищення ефективності дій противника, зокрема у взаємодії малих піхотних груп і підрозділів безпілотних літальних апаратів.

Про це заявив командир 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитро «Перун» Філатов в етері телеканалу КИЇВ24.

За словами Філатова, особовий склад противника є різнорідним, однак серед нього присутні добре підготовлені групи, здатні діяти на значній глибині.

«Особовий склад у противника різномасний, так само, як і у нас. Є доволі підготовлені групи, які заходять на велику глибину. І з настанням весни ситуація на фронті погіршиться», — зазначив він.

Командир полку наголосив, що за останній рік противник значно покращив злагодження між малими піхотними підрозділами та підрозділами БПЛА, що підвищує інтенсивність і результативність бойових дій.

«Я б пропонував усім готуватися до більш запеклих бойових дій, тому що противник дуже добре відпрацював зв’язку — злагодження малих піхотних груп і підрозділів БПЛА, чого, на жаль, немає у нас у Збройних силах», — сказав Філатов.

Він уточнив, що в Україні створено окремий рід військ — Сили безпілотних систем, які демонструють високі показники ураження противника, однак їхній розвиток тривалий час відбувався окремо від наземної складової.

«Ми маємо високі показники знищення противника засобами БПЛА, але водночас бачимо, що втрачаємо територію, тому що піхотні з’єднання не набули відповідних спроможностей. Наші сили безпілотних систем вимушені перебувати в обороні та бути рівномірно розпорошеними по всій лінії фронту», — додав командир.

