Що варто їсти для сну: 13 продуктів, які працюють краще за мелатонін
Якість сну залежить не лише від режиму, а й від раціону. Існує щонайменше 13 продуктів, які природно підтримують гормони сну.
Збалансоване харчування безпосередньо пов’язане з якістю сну. Деякі продукти здатні впливати на гормони, що регулюють нічний відпочинок, зокрема мелатонін і серотонін.
Про це повідомило видання verywellhealth.
Експерти радять звернути увагу на раціон. Для стабілізації рівня цукру в крові та підтримки природного вироблення «гормону сну» варто поєднувати невелику порцію білка, багатого на триптофан (йогурт, сир, горіхи), зі складними вуглеводами (цільнозернові продукти). Також рекомендується регулярно споживати продукти з магнієм та природним мелатоніном.
Що додати до раціону для кращого сну
Фісташки. Містять мелатонін та вітамін B6, який необхідний для синтезу мелатоніну і серотоніну.
Шпинат. Джерело магнію, що сприяє розслабленню м’язів. Також містить калій, який пов’язують із якістю сну.
Едамаме (соєві боби). Містять вітамін B6, ізофлавони та триптофан. В одному з досліджень після вживання сої ймовірність доброї якості сну зростала у 2,5 раза.
Ромашковий чай. Містить антиоксидант апігенін із легким снодійним ефектом. Зазвичай не містить кофеїну.
Сир. Тверді сири багаті на триптофан, магній, цинк і вітамін B6. Найкраще поєднувати з цільнозерновими продуктами.
Кисло-вишневий сік. Є природним джерелом мелатоніну. Систематичний огляд 2025 року (Food Science & Nutrition) свідчить про можливе покращення якості сну. Важливо обирати варіанти без доданого цукру.
Молоко. Містить триптофан і кальцій, який допомагає його засвоювати. Тепле молоко може мати додатковий заспокійливий ефект.
Деякі тваринні білки. Індичка, курка, риба та яйця містять триптофан, а яйця — ще й мелатонін. Водночас великі порції білка безпосередньо перед сном можуть ускладнити травлення.
Цільнозернові продукти. Коричневий рис, кіноа, ячмінь, овес сприяють вивільненню серотоніну та допомагають уникати різких стрибків цукру в крові.
Горіхи та насіння. Волоські горіхи, мигдаль, арахіс, гарбузове насіння містять мелатонін або триптофан.
Фрукти. Банани, ківі, ананас, кисло-солодкі вишні містять калій, магній і сполуки, пов’язані з регуляцією сну.
Авокадо. Джерело магнію та калію; магній пов’язують зі зниженням рівня тривожності та депресії, які можуть впливати на сон.
Солодка картопля. Містить магній, калій і клітковину.
Які речовини відіграють ключову роль
Повноцінний сон залежить не від одного «чарівного» продукту, а від загального раціону. Фахівці наголошують: саме збалансоване харчування протягом дня впливає на якість відпочинку, а не окрема страва перед сном.
У наукових дослідженнях згадуються поживні речовини та гормони, які пов’язані зі сном або беруть участь у його регуляції. Зокрема, йдеться про:
Мелатонін — гормон, який організм виробляє природно; його робота може залежати від харчування та факторів довкілля.
Серотонін — речовину, що утворюється в мозку та травній системі й необхідна для синтезу мелатоніну.
Магній — мінерал, який бере участь у виробленні мелатоніну, допомагає знижувати рівень кортизолу, розслабляє м’язи та заспокоює нервову систему.
Триптофан — амінокислоту, з якої утворюються сполуки, пов’язані зі сном.
Вітаміни групи В — сприяють синтезу мелатоніну; їх рекомендують отримувати з їжі, а не з добавок перед сном.
Омега-3 та вітамін D — поєднання цих речовин (наприклад, у жирній рибі, зокрема лососі) може впливати на рівень серотоніну та покращувати сон.
Окрему увагу радять звертати на склад останнього прийому їжі. Пісні білки — індичка чи риба, складні вуглеводи — цільнозернові продукти, а також ненасичені жири можуть допомогти підтримати стабільний рівень цукру в крові, що сприяє спокійному сну.
Водночас корисні продукти не обов’язково споживати безпосередньо перед тим, як лягати в ліжко. Регулярне та різноманітне харчування протягом дня допомагає організму краще регулювати цикли сну.
Чого краще уникати перед сном
Напередодні нічного відпочинку варто обмежити:
кофеїновмісні напої та продукти;
гострі страви;
алкоголь;
їжу з високим вмістом цукру;
жирні та кислі продукти.
Такі страви можуть ускладнювати засинання або погіршувати якість сну.
