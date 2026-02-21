Місячний календар березня 2026 року підкаже ідеальні дні для зачіски: в жодному разі не стрижіться навмання

Місячний календар стрижок на березень 2026 / © pexels.com

Місячний календар стрижок на березень 2026 року допоможе вибрати найсприятливіші дні для стрижки, фарбування та догляду за волоссям, враховуючи фази Місяця. Це гарантує, що результат радуватиме довше та виглядатиме гармонійно.

Коли варто стригтися у березні 2026 року

Фази Місяця в березні змінюються динамічно, тому місяць ідеально підходить і для стимуляції росту волосся, і для корекції форми та оздоровчих процедур.

Як впливають фази Місяця на волосся

Зростальний Місяць (1-2, 20-31 березня) — чудовий час для стрижок, якщо ви прагнете швидкого росту волосся. Ідеально підходить для фарбування, ламінування, живильних масок та процедур для блиску і густоти. Повний Місяць (3 березня) — волосся стає чутливішим. Радикальні зміни краще відкласти, обмежившись легким доглядом і зволоженням. Спадний Місяць (4-18 березня) — ріст волосся сповільнюється, але стрижка тримає форму довше. Це час для підрівнювання кінчиків, оздоровчих процедур проти випадіння та очищення шкіри голови. Остання чверть (11 березня) — підходить для мінімальних змін і оздоровчих процедур без радикальних експериментів. Молодик (19 березня) — день, коли варто уникати кардинальних змін. Волосся може реагувати непередбачувано, тому рекомендується обмежитися щадним доглядом.

Сприятливі та несприятливі дні для стрижки у березні 2026