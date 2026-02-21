ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
25
Час на прочитання
1 хв

Олімпійські ігри-2026: усі медалісти за 21 лютого

У п'ятнадцятий змагальний день зимової Олімпіади-2026 буде розіграно 10 комплектів нагород.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Збірна США з лижної акробатики

Збірна США з лижної акробатики / © Associated Press

У суботу, 21 лютого, на зимових Олімпійських іграх-2026 в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо відбувається п'ятнадцятий змагальний день.

Цього дня буде розіграно 10 комплектів медалей. Українські спортсмени боролися за нагороди у двох видах спорту — лижних перегонах і лижній акробатиці.

Дивіться розклад медальних змагань на Олімпіаді-2026 за 21 лютого та список усіх володарів нагород.

Фристайл (лижна акробатика, командний турнір)

  • 1. США

  • 2. Швейцарія

  • 3. Китай

12:00. Лижні перегони (масстарт, чоловіки)

13:00. Фристайл (скі-крос, чоловіки)

14:30. Скі-альпінізм (естафета, мікст)

15:00. Керлінг (жінки, матч за третє місце)

15:15. Біатлон. (масстарт, жінки)

17:40. Ковзанярський спорт (масстарт, жінки + чоловіки)

20:05. Керлінг (чоловіки, фінал)

20:30. Фристайл (хафпайп, жінки, фінал)

21:40. Хокей (чоловіки, матч за третє місце)

22:05. Бобслей (двійки, жінки)

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Наразі "синьо-жовті" залишаються без нагород на цих Іграх.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі — фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.

Дата публікації
Кількість переглядів
25
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie