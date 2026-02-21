Олімпійські ігри-2026: усі медалісти за 21 лютого

Збірна США з лижної акробатики / © Associated Press

У суботу, 21 лютого, на зимових Олімпійських іграх-2026 в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо відбувається п'ятнадцятий змагальний день.

Цього дня буде розіграно 10 комплектів медалей. Українські спортсмени боролися за нагороди у двох видах спорту — лижних перегонах і лижній акробатиці.

Дивіться розклад медальних змагань на Олімпіаді-2026 за 21 лютого та список усіх володарів нагород.

Фристайл (лижна акробатика, командний турнір)

1. США

2. Швейцарія

3. Китай

12:00. Лижні перегони (масстарт, чоловіки)

13:00. Фристайл (скі-крос, чоловіки)

14:30. Скі-альпінізм (естафета, мікст)

15:00. Керлінг (жінки, матч за третє місце)

15:15. Біатлон. (масстарт, жінки)

17:40. Ковзанярський спорт (масстарт, жінки + чоловіки)

20:05. Керлінг (чоловіки, фінал)

20:30. Фристайл (хафпайп, жінки, фінал)

21:40. Хокей (чоловіки, матч за третє місце)

22:05. Бобслей (двійки, жінки)

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Наразі "синьо-жовті" залишаються без нагород на цих Іграх.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі — фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.