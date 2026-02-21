- Дата публікації
Олімпійські ігри-2026: усі медалісти за 21 лютого
У п'ятнадцятий змагальний день зимової Олімпіади-2026 буде розіграно 10 комплектів нагород.
У суботу, 21 лютого, на зимових Олімпійських іграх-2026 в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо відбувається п'ятнадцятий змагальний день.
Цього дня буде розіграно 10 комплектів медалей. Українські спортсмени боролися за нагороди у двох видах спорту — лижних перегонах і лижній акробатиці.
Дивіться розклад медальних змагань на Олімпіаді-2026 за 21 лютого та список усіх володарів нагород.
Фристайл (лижна акробатика, командний турнір)
1. США
2. Швейцарія
3. Китай
12:00. Лижні перегони (масстарт, чоловіки)
13:00. Фристайл (скі-крос, чоловіки)
14:30. Скі-альпінізм (естафета, мікст)
15:00. Керлінг (жінки, матч за третє місце)
15:15. Біатлон. (масстарт, жінки)
17:40. Ковзанярський спорт (масстарт, жінки + чоловіки)
20:05. Керлінг (чоловіки, фінал)
20:30. Фристайл (хафпайп, жінки, фінал)
21:40. Хокей (чоловіки, матч за третє місце)
22:05. Бобслей (двійки, жінки)
Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.
Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Наразі "синьо-жовті" залишаються без нагород на цих Іграх.
Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі — фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.