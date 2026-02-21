Легендарний норвезький лижник знову оновив рекорд за золотими медалями на зимових Олімпіадах

Йоганнес Клебо / © Associated Press

Норвезький лижник Йоганнес Клебо знову оновив історичний рекорд за кількістю виграних золотих медалей на зимових Олімпіадах.

У суботу, 21 лютого, 29-річний норвежець виграв масстарт на 50 кілометрів.

Для Клебо це шосте "золото" на Іграх-2026, він виграв усі гонки, в яких взяв участь. Загалом це його одинадцята золота медаль на Олімпіадах.

Він є одноосібним рекордсменом за кількістю золотих медалей на зимових Олімпіадах. По 8 олімпійських нагород найвищого ґатунку мають Маріт Бьорген (лижні перегони), Уле-Ейнар Бйорндален (біатлон) та Бйорн Делі (лижні перегони).

Зазначимо, що Україну в масстарті представляли Олександр Лісогор та Дмитро Драгун, які фінішували на 40-му та 43-му місцях відповідно.

Лижні перегони (масстарт, класичний стиль на 50 км, чоловіки)

1. Йоганнес Клебо (Норвегія) — 2.07.07,1

2. Мартін Левстрем Нюенгет (Норвегія) — 17,5

3. Еміль Іверсен (Норвегія) — 46,2

…

40. Олександр Лісогор (Україна) — 20.17,8

43. Дмитро Драгун (Україна) — 26.44,3

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Наразі "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі — фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.