ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
326
Час на прочитання
1 хв

Легендарний норвезький лижник знову оновив рекорд за золотими медалями на зимових Олімпіадах

Йоганнес Клебо завоював своє шосте "золото" на Олімпійських іграх-2026.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Йоганнес Клебо

Йоганнес Клебо / © Associated Press

Норвезький лижник Йоганнес Клебо знову оновив історичний рекорд за кількістю виграних золотих медалей на зимових Олімпіадах.

У суботу, 21 лютого, 29-річний норвежець виграв масстарт на 50 кілометрів.

Для Клебо це шосте "золото" на Іграх-2026, він виграв усі гонки, в яких взяв участь. Загалом це його одинадцята золота медаль на Олімпіадах.

Він є одноосібним рекордсменом за кількістю золотих медалей на зимових Олімпіадах. По 8 олімпійських нагород найвищого ґатунку мають Маріт Бьорген (лижні перегони), Уле-Ейнар Бйорндален (біатлон) та Бйорн Делі (лижні перегони).

Зазначимо, що Україну в масстарті представляли Олександр Лісогор та Дмитро Драгун, які фінішували на 40-му та 43-му місцях відповідно.

Лижні перегони (масстарт, класичний стиль на 50 км, чоловіки)

1. Йоганнес Клебо (Норвегія) — 2.07.07,1

2. Мартін Левстрем Нюенгет (Норвегія) — 17,5

3. Еміль Іверсен (Норвегія) — 46,2

40. Олександр Лісогор (Україна) — 20.17,8

43. Дмитро Драгун (Україна) — 26.44,3

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Наразі "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі — фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.

Дата публікації
Кількість переглядів
326
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie