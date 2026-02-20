Олімпійські ігри-2026 – день 15: розклад і результати виступів українців 21 лютого

Олександр Окіпнюк / © Associated Press

У суботу, 21 лютого, на зимових Олімпійських іграх-2026 в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо відбудеться п'ятнадцятий змагальний день.

Цього дня виступлять 5 українців. "Синьо-жовті" боротимуться за медалі у лижних перегонах і лижній акробатиці.

До вашої уваги розклад і результати виступів українських спортсменів у п'ятнадцятий день Олімпіади-2026.

Розклад та результати виступів українців у 15-й день Олімпіади-2026 (оновлюється)

11:45. Фристайл. Лижна акробатика, мікст, перший раунд. Збірна України (Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк та Дмитро Котовський)

12:00. Лижні перегони. Масстарт на 50 км класичним стилем, чоловіки. Дмитро Драгун, Олександр Лісогор

12:45. Фристайл. Лижна акробатика, мікст, фінал. Збірна України (Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк та Дмитро Котовський) (за умови потрапляння до топ-4 за підсумками першого раунду)

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які змагаються за медалі в 11 видах спорту. Поки що "синьо-жовті" на цих Іграх залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі — фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.