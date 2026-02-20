Олімпійські ігри-2026: усі медалісти за 20 лютого

Йоганнес Дале-Шевдаль / © Associated Press

У п'ятницю, 20 лютого, на зимових Олімпійських іграх-2026 в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо відбувається чотирнадцятий змагальний день.

Цього дня буде розіграно 8 комплектів медалей. Українські спортсмени боролися за нагороди у двох видах спорту – лижній акробатиці та біатлоні.

Дивіться розклад медальних змагань на Олімпіаді-2026 за 20 лютого та список усіх володарів нагород.

Фристайл (скі-крос, жінки)

1. Даніела Маєр (Німеччина)

2. Фанні Сміт (Швейцарія)

3. Сандра Неслунд (Швеція)

Фристайл (лижна акробатика, чоловіки)

1. Сіньді Ван (Китай)

2. Ное Рот (Швейцарія)

3. Тіанма Лі (Китай)

Біатлон (масстарт, чоловіки)

1. Йоганнес Дале-Шевдаль (Норвегія)

2. Стурла Легрейд (Норвегія)

3. Кентен Фійон-Має (Франція)

17:30. Ковзанярський спорт (1500 м, жінки)

20:05. Керлінг (матч за "бронзу", чоловіки)

20:30. Фристайл (хафпайп, чоловіки)

23:07. Шорттрек (1500 м, жінки)

23:30. Шорттрек (5000 м, естафета, чоловіки)

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Наразі "синьо-жовті" залишаються без нагород на цих Іграх.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі — фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.