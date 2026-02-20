ТСН у соціальних мережах

349
1 хв

Світоліна у трилері здолала четверту ракетку світу та вийшла до фіналу турніру в Дубаї

Українка у тригодинному матчі перемогла американку Корі Гауфф.

Максим Приходько
Еліна Світоліна

Еліна Світоліна / © Associated Press

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№9 WTA) вийшла до фіналу турніру WTA 1000 в Дубаї (ОАЕ).

У півфіналі 31-річна українка здобула надважку перемогу над четвертою ракеткою світу американкою Корі Гауфф.

Матч тривав 3 години 6 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:7, 6:4.

Огляд матчу

Зазначимо, що до цього Світоліна в 1/8 фіналу обіграла швейцарку Белінду Бенчич (№13 WTA) — 4:6, 6:1, 6:3. У чвертьфіналі Еліна здобула вольову перемогу над хорваткою Антонією Ружич (№67 WTA) — 3:6, 6:2, 6:3.

У фіналі перша ракетка України позмагається з американкою Джесікою Пегулою (№5 WTA), яка в півфіналі обіграла свою співвітчизницю Аманду Анісімову (№6 WTA) з рахунком 1:6, 6:4, 6:3.

Світоліна втретє в кар'єрі зіграє у фіналі турніру в Дубаї та побореться за третій трофей. Вона ставала чемпіонкою цих змагань 2017-го та 2018 року.

Нагадаємо, у січні цього року Світоліна вперше в кар'єрі дійшла до півфіналу Australian Open. У матчі за путівку до фіналу вона програла першій ракетці світу Аріні Соболенко.

Завдяки успішному виступу на австралійському мейджорі Еліна вперше від жовтня 2021 року повернулася до топ-10 рейтингу WTA.

349
