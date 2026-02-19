ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
57
Час на прочитання
1 хв

Світоліна вольовою перемогою вийшла до півфіналу турніру в Дубаї

Українка переламала перебіг гри, програвши перший сет.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Еліна Світоліна

Еліна Світоліна / © Associated Press

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№9 WTA) вийшла до півфіналу турніру WTA 1000 в Дубаї (ОАЕ).

У чвертьфіналі 31-річна українка здобула вольову перемогу над хорваткою Антонією Ружич (№67 WTA) — 3:6, 6:2, 6:3.

Матч тривав 2 години і 4 хвилини. Світоліна 7 раз подавала навиліт, зробила 7 подвійних помилок і використала 5 з 9 брейкпойнтів.

Огляд матчу

У півфіналі перша ракетка України зустрінеться з четвертою ракеткою світу американкою Корі Гауфф. Поєдинок відбудеться у п'ятницю, 20 лютого.

Зазначимо, що до цього Світоліна в 1/8 фіналу обіграла швейцарку Белінду Бенчич (№13 WTA) — 4:6, 6:1, 6:3.

Нагадаємо, у січні цього року Світоліна вперше в кар'єрі дійшла до півфіналу Australian Open. У матчі за путівку до фіналу вона програла першій ракетці світу Аріні Соболенко.

Завдяки успішному виступу на австралійському мейджорі Еліна вперше від жовтня 2021 року повернулася до топ-10 рейтингу WTA.

Дата публікації
Кількість переглядів
57
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie