Світоліна вольовою перемогою вийшла до півфіналу турніру в Дубаї

Еліна Світоліна / © Associated Press

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№9 WTA) вийшла до півфіналу турніру WTA 1000 в Дубаї (ОАЕ).

У чвертьфіналі 31-річна українка здобула вольову перемогу над хорваткою Антонією Ружич (№67 WTA) — 3:6, 6:2, 6:3.

Матч тривав 2 години і 4 хвилини. Світоліна 7 раз подавала навиліт, зробила 7 подвійних помилок і використала 5 з 9 брейкпойнтів.

Огляд матчу

У півфіналі перша ракетка України зустрінеться з четвертою ракеткою світу американкою Корі Гауфф. Поєдинок відбудеться у п'ятницю, 20 лютого.

Зазначимо, що до цього Світоліна в 1/8 фіналу обіграла швейцарку Белінду Бенчич (№13 WTA) — 4:6, 6:1, 6:3.

Нагадаємо, у січні цього року Світоліна вперше в кар'єрі дійшла до півфіналу Australian Open. У матчі за путівку до фіналу вона програла першій ракетці світу Аріні Соболенко.

Завдяки успішному виступу на австралійському мейджорі Еліна вперше від жовтня 2021 року повернулася до топ-10 рейтингу WTA.