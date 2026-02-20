Олимпийские игры-2026 – день 15: расписание и результаты выступлений украинцев 21 февраля

Александр Окипнюк / © Associated Press

Реклама

В субботу, 21 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо состоится пятнадцатый соревновательный день.

В этот день выступят 5 украинцев. "Сине-желтые" будут бороться за медали в лыжных гонках и лыжной акробатике.

Вашему вниманию расписание и результаты выступлений украинских спортсменов в пятнадцатый день Олимпиады-2026.

Реклама

Расписание и результаты выступлений украинцев в 15-й день Олимпиады-2026 (обновляется)

11:45. Фристайл. Лыжная акробатика, микст, первый раунд. Сборная Украины (Ангелина Брыкина, Александр Окипнюк и Дмитрий Котовский)

12:00. Лыжные гонки. Масс-старт на 50 км классическим стилем, мужчины. Дмитрий Драгун, Александр Лисогор

12:45. Фристайл. Лыжная акробатика, микст, финал. Сборная Украины (Ангелина Брыкина, Александр Окипнюк и Дмитрий Котовский) (при условии попадания в топ-4 по итогам первого раунда)

Зимние Олимпийские игры-2026 будут продолжаться с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. В общей сложности будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Реклама

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, соревнующихся за медали в 11 видах спорта. Пока "сине-желтые" на этих Играх остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали - фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.