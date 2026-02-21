Як часто можна брати лікарняний та чи можуть звільнити через часті хвороби

Лікарняний — це офіційне підтвердження тимчасової непрацездатності працівника / © Pixabay

Лікарняний може брати будь-який офіційно працевлаштований працівник, у разі тимчасової непрацездатності через хворобу, травму або інші обставини, зазначені у медичному висновку.

Тривалість лікарняного не обмежується, якщо він підтверджений належними документами від лікаря.

Немає мінімальної чи максимальної кількості днів перебування на лікарняному в рік. Допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується ПФУ за весь період до відновлення працездатності або до встановлення інвалідності (ч. 2 ст. 15 Закону України від 23.09.1999 №1105 «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»).

Однак є обмеження щодо терміну лікарняного, після спливу якого хворий обов’язково направляється на огляд до експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи:

тимчасова непрацездатність триває безперервно протягом 120 календарних днів від дня її початку, що підтверджено медичними висновками про тимчасову непрацездатність та/або листками непрацездатності у паперовій формі.

тимчасова непрацездатність, що спричинена одним і таким самим захворюванням або станом, тривала з перервами, але загалом протягом 150 календарних днів протягом року

захворювання на туберкульоз. У такому випадку направлення на оцінювання здійснюється через 10 місяців з дня настання непрацездатності незалежно від безперервності (п. 1 Критеріїв направлення на проведення оцінювання повсякденного функціонування особи, затвердженого постановою Кабміну від 15.11.2024 №1338).

Після огляду в експертній комісії термін лікарняного може бути подовжений або встановлена група інвалідності.

