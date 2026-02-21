ТСН у соціальних мережах

Як часто можна брати лікарняний та чи можуть звільнити через часті хвороби

Українське законодавство не встановлює обмежень на кількість разів, коли працівник може брати лікарняний протягом року.

Автор публікації
Анастасія Павленко
Лікарняний – це офіційне підтвердження тимчасової непрацездатності працівника

Лікарняний — це офіційне підтвердження тимчасової непрацездатності працівника / © Pixabay

Лікарняний може брати будь-який офіційно працевлаштований працівник, у разі тимчасової непрацездатності через хворобу, травму або інші обставини, зазначені у медичному висновку.

Тривалість лікарняного не обмежується, якщо він підтверджений належними документами від лікаря.

Немає мінімальної чи максимальної кількості днів перебування на лікарняному в рік. Допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується ПФУ за весь період до відновлення працездатності або до встановлення інвалідності (ч. 2 ст. 15 Закону України від 23.09.1999 №1105 «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»).

Однак є обмеження щодо терміну лікарняного, після спливу якого хворий обов’язково направляється на огляд до експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи:

  • тимчасова непрацездатність триває безперервно протягом 120 календарних днів від дня її початку, що підтверджено медичними висновками про тимчасову непрацездатність та/або листками непрацездатності у паперовій формі.

  • тимчасова непрацездатність, що спричинена одним і таким самим захворюванням або станом, тривала з перервами, але загалом протягом 150 календарних днів протягом року

  • захворювання на туберкульоз. У такому випадку направлення на оцінювання здійснюється через 10 місяців з дня настання непрацездатності незалежно від безперервності (п. 1 Критеріїв направлення на проведення оцінювання повсякденного функціонування особи, затвердженого постановою Кабміну від 15.11.2024 №1338).

Після огляду в експертній комісії термін лікарняного може бути подовжений або встановлена група інвалідності.

Раніше ми писали про те, як отримати лікарняний під час війни. Більше про це читйате у новині.

