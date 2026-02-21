Солістка ONUKA Ната Жижченко на рідкісному фото показала дітей і приголомшила, як вони підросли

Ната Жижченко / © instagram.com/onukaofficial

Реклама

Українська співачка, солістка гурту ONUKA Ната Жижченко вперше за тривалий час показала дітей від чоловіка, музиканта Євгена Філатова.

Так, артистка не з тих, хто часто публікує сімейні знімки в Мережі. Проте час від часу знаменитість тішить прихильників такими кадрами. Цього разу виконавиця показала рідкісне фото дітей.

Так, знаменитість виховує дворічну донечку Ліну та п'ятирічного сина Сашка. На світлині дітлахи сиділи на дивані під пледом. Як зізналась Ната Жижченко, її донечка трішки прихворіла, тож наразі лікується. Проте син співачки чуттєво підтримував сестричку. Аби та не сумувала, він вмикав їй радіо.

Реклама

"Ліна захворіла. Саша включає їй радіо", - підписала світлину знаменитість.

Діти Нати Жижченко / © instagram.com/onukaofficial

До слова, це вперше за тривалий час артистка опублікувала свіже фото сина та доньки, на якому можна розгледіти, який зараз вигляд вони мають. Тож, підписники Нати Жижченко були просто приголомшені тим, як її дітлахи подорослішали та змінились.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Ольга Фреймут на рідкісних фото показала одразу трьох своїх дітей. Знаменитість розсекретила, як із ними проводила час у США.