Гламур
440
1 хв

Ольга Фреймут на рідкісних фото показала одразу трьох дітей та як із ними проводить час у США

Знаменитість навідалась в гості до старшої доньки.

Валерія Сулима
Ольга Фреймут

Ольга Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Українська ведуча Ольга Фреймут на рідкісних фото показала одразу трьох дітей.

Знаменитість разом із родиною вирушила у подорож до США. Саме там проживає старша донька зірки Злата Мітчелл. Тож, Ольга Фреймут разом із молодшими дітьми навідалась до неї в гості.

У своєму Instagram ведуча вже й активно ділиться світлинами з їхньої подорожі. Зокрема, разом із Валерієм та Євдокією знаменитість побувала у парку розваг, що у Санта-Моніці. Син Ольги Фреймут вподобав м'яку іграшку у вигляді ананаса.

Син Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Син Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

А от молодша донька знаменитості порозважалась із яскравим папугою, який просто сів їй на плече.

Молодша донька Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Молодша донька Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Після цього Ольга Фреймут разом із дітьми нарешті вирушила до Злати. Річ у тім, що вона не змогла приєднатися до родинної подорожі одразу, оскільки в цей час навчалась в університеті.

Син та донька Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Син та донька Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Коли Злата нарешті звільнилась від справ, то влаштувала мамі, брату й сестрі імпровізовану екскурсію територією навчального закладу. Звичайно ж, вони всі разом робили світлини на пам'ять.

Доньки Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Доньки Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Нагадаємо, нещодавно голлівудський актор Джон Траволта ділився рідкісним фото з дітьми. Артист показав, який зараз вигляд мають його дорослі син та донька.

440
