- Дата публікації
-
- Категорія
- Наука та IT
- Кількість переглядів
- 192
- Час на прочитання
- 2 хв
В Антарктиці зафіксували крижаний міст із тунелем (відео)
Полярники показали унікальний льодовик-арку біля станції «Академік Вернадський» та пояснили процеси руйнування льоду в Антарктиці.
Українські полярники зафіксували неподалік станції «Академік Вернадський» льодовик із природною крижаною аркою, що нагадує великий крижаний міст із тунелем.
Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр у Facebook.
Зйомку зроблено поблизу української антарктичної станції Академік Вернадський. У центрі пояснили, що такі арки зазвичай формуються в місцях, де океанічні хвилі та теплі течії розмивають слабші ділянки льоду — як на поверхні, так і під водою.
За словами полярників, спочатку в крижаній масі з’являються тріщини, які з часом перетворюються на гроти та печери, а згодом — на наскрізні тунелі. Процес прискорює й атмосферна ерозія: тепле повітря, вітер і дощ розширюють порожнини та сприяють таненню льодовика.
Водночас у Національному антарктичному науковому центрі наголосили, що попри видовищний вигляд, такі арки свідчать про близьке й неминуче руйнування айсберга. Наближатися до льодових утворень або проїжджати крізь крижані тунелі вкрай небезпечно, адже вони можуть обвалитися будь-якої миті.
Також у центрі нагадали, що в Антарктиці айсберги здебільшого відколюються від шельфових льодовиків, утворюючи столоподібні плавучі масиви з рівною поверхнею та сторонами, подібні до зафіксованого на відео льодового велетня.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені виявили під багатокілометровим шаром льоду Антарктиди десятки тисяч раніше невідомих структур — пагорбів, хребтів, долин і гігантських каналів. Завдяки новому методу картографування, що поєднує супутникові знімки та комп’ютерне моделювання руху льоду, дослідники створили найдетальнішу цифрову карту рельєфу континенту «під льодом».