В Антарктиці зафіксували крижаний міст із тунелем (відео)

Українські полярники зафіксували неподалік станції «Академік Вернадський» льодовик із природною крижаною аркою, що нагадує великий крижаний міст із тунелем.

Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр у Facebook.

Зйомку зроблено поблизу української антарктичної станції Академік Вернадський. У центрі пояснили, що такі арки зазвичай формуються в місцях, де океанічні хвилі та теплі течії розмивають слабші ділянки льоду — як на поверхні, так і під водою.

За словами полярників, спочатку в крижаній масі з’являються тріщини, які з часом перетворюються на гроти та печери, а згодом — на наскрізні тунелі. Процес прискорює й атмосферна ерозія: тепле повітря, вітер і дощ розширюють порожнини та сприяють таненню льодовика.

Водночас у Національному антарктичному науковому центрі наголосили, що попри видовищний вигляд, такі арки свідчать про близьке й неминуче руйнування айсберга. Наближатися до льодових утворень або проїжджати крізь крижані тунелі вкрай небезпечно, адже вони можуть обвалитися будь-якої миті.

Також у центрі нагадали, що в Антарктиці айсберги здебільшого відколюються від шельфових льодовиків, утворюючи столоподібні плавучі масиви з рівною поверхнею та сторонами, подібні до зафіксованого на відео льодового велетня.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені виявили під багатокілометровим шаром льоду Антарктиди десятки тисяч раніше невідомих структур — пагорбів, хребтів, долин і гігантських каналів. Завдяки новому методу картографування, що поєднує супутникові знімки та комп’ютерне моделювання руху льоду, дослідники створили найдетальнішу цифрову карту рельєфу континенту «під льодом».