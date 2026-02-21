ТСН у соціальних мережах

Наука та IT
192
2 хв

В Антарктиці зафіксували крижаний міст із тунелем (відео)

Полярники показали унікальний льодовик-арку біля станції «Академік Вернадський» та пояснили процеси руйнування льоду в Антарктиці.

Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Полюс

Полюс / © Pixabay

Українські полярники зафіксували неподалік станції «Академік Вернадський» льодовик із природною крижаною аркою, що нагадує великий крижаний міст із тунелем.

Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр у Facebook.

Зйомку зроблено поблизу української антарктичної станції Академік Вернадський. У центрі пояснили, що такі арки зазвичай формуються в місцях, де океанічні хвилі та теплі течії розмивають слабші ділянки льоду — як на поверхні, так і під водою.

За словами полярників, спочатку в крижаній масі з’являються тріщини, які з часом перетворюються на гроти та печери, а згодом — на наскрізні тунелі. Процес прискорює й атмосферна ерозія: тепле повітря, вітер і дощ розширюють порожнини та сприяють таненню льодовика.

Водночас у Національному антарктичному науковому центрі наголосили, що попри видовищний вигляд, такі арки свідчать про близьке й неминуче руйнування айсберга. Наближатися до льодових утворень або проїжджати крізь крижані тунелі вкрай небезпечно, адже вони можуть обвалитися будь-якої миті.

Також у центрі нагадали, що в Антарктиці айсберги здебільшого відколюються від шельфових льодовиків, утворюючи столоподібні плавучі масиви з рівною поверхнею та сторонами, подібні до зафіксованого на відео льодового велетня.

© Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського / Facebook

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені виявили під багатокілометровим шаром льоду Антарктиди десятки тисяч раніше невідомих структур — пагорбів, хребтів, долин і гігантських каналів. Завдяки новому методу картографування, що поєднує супутникові знімки та комп’ютерне моделювання руху льоду, дослідники створили найдетальнішу цифрову карту рельєфу континенту «під льодом».

192
