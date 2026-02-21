В Антарктике зафиксировали ледяной мост с тоннелем (видео)

Полюс / © Pixabay

Украинские полярники зафиксировали недалеко от станции «Академик Вернадский» ледник с естественной ледяной аркой, напоминающей большой ледяной мост с тоннелем.

Об этом сообщил Национальный антарктический научный центр в Facebook.

Съемка сделана вблизи украинской антарктической станции Академик Вернадский. В центре объяснили, что такие арки обычно формируются в местах, где океанические волны и теплые течения размывают более слабые участки льда — как на поверхности, так и под водой.

По словам полярников, сначала в ледяной массе появляются трещины, которые со временем превращаются в гроты и пещеры, а затем — в сквозные тоннели. Процесс ускоряет и атмосферная эрозия: теплый воздух, ветер и дождь расширяют полости и способствуют таянию ледника.

В то же время в Национальном антарктическом научном центре отметили, что несмотря на зрелищный вид, такие арки свидетельствуют о близком и неизбежном разрушении айсберга. Приближаться к ледовым образованиям или проезжать сквозь ледяные тоннели крайне опасно, ведь они могут обвалиться в любой момент.

Также в центре напомнили, что в Антарктике айсберги в основном откалываются от шельфовых ледников, образуя столообразные плавучие массивы с ровной поверхностью и сторонами, подобные зафиксированному на видео ледовому великану.

© Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского / Facebook

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые обнаружили под многокилометровым слоем льда Антарктиды десятки тысяч ранее неизвестных структур — холмов, хребтов, долин и гигантских каналов. Благодаря новому методу картографирования, сочетающему спутниковые снимки и компьютерное моделирование движения льда, исследователи создали самую подробную цифровую карту рельефа континента «подо льдом».