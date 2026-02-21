- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 46
- Время на прочтение
- 2 мин
Отключение света 22 февраля: актуальные графики для всех областей
ДТЭК анонсировал графики почасовых отключений света на воскресенье, 22 февраля, для столицы и регионов.
Во всех регионах Украины в воскресенье, 22 февраля, будут введены графики почасовых отключений света . Причина ограничений электроснабжения – последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Об этом сообщают региональные облэнерго.
График отключения света в Киеве
График отключения света в столице 22 февраля: дополняется
График отключения света в Киевской области
График отключения света в Одесской области
График отключения света в Одесской области 22 февраля: дополняется
График отключения света в Николаевской области
График отключения света в Николаевской области 22 февраля: дополняется
График отключения света в Запорожской области
График отключения света в Запорожской области 22 февраля: дополняется
График отключения света в Полтавской области
График отключения света в Харьковской области
График отключения света в Харьковской области 22 февраля: дополняется
График отключения света в Днепропетровской области
График отключения света в Днепропетровской области 22 февраля: дополняется
График отключения света в Кировоградской области
График отключения света в Кировоградской области 22 февраля: дополняется
График отключения света в Сумской области
График отключения света в Житомирской области.
График отключения света в Житомирской области 22 февраля: дополняется
График отключения света в Черниговской области
График отключения света в Черниговской области 22 февраля: дополняется
График отключения света в Черкасской области
График отключения света в Черкасской области 22 февраля: дополняется
Графики отключений в Винницкой области
По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.
График отключения света в Черновицкой области
График отключения света на Буковине 22 февраля: дополняется
График отключения света в Хмельницкой области
График отключения света в Волынской области
График отключения света на Волыни 22 февраля: дополняется
График отключения света в Тернопольской области
График отключения света в Тернопольской области 22 февраля: дополняется
График отключения света в Ивано-Франковской области
График отключения света в Прикарпатье 22 февраля: дополняется
График отключения света в Закарпатской области
График отключения света в Закарпатье 22 февраля: дополняется
График отключения света во Львовской области
График отключения света во Львовской области 22 февраля: дополняется
График отключения света в Ровенской области
График отключения света в Ровенской области 22 февраля: дополняется
Напомним, в ночь на субботу, 21 февраля, российская армия снова атаковала энергетический объект ДТЭК . Часть Одессы осталась без света.