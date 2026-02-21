Отключение света 22 февраля: актуальные графики для всех областей

Отключение света в Украине в воскресенье, 22 февраля

Во всех регионах Украины в воскресенье, 22 февраля, будут введены графики почасовых отключений света . Причина ограничений электроснабжения – последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщают региональные облэнерго.

График отключения света в Киеве

График отключения света в столице 22 февраля: дополняется

График отключения света в Киевской области

График отключения света на Киевщине 22 февраля

График отключения света в Одесской области

График отключения света в Одесской области 22 февраля: дополняется

График отключения света в Николаевской области

График отключения света в Николаевской области 22 февраля: дополняется

График отключения света в Запорожской области

График отключения света в Запорожской области 22 февраля: дополняется

График отключения света в Полтавской области

График отключения света на Полтавщине 22 февраля

График отключения света в Харьковской области

График отключения света в Харьковской области 22 февраля: дополняется

График отключения света в Днепропетровской области

График отключения света в Днепропетровской области 22 февраля: дополняется

График отключения света в Кировоградской области

График отключения света в Кировоградской области 22 февраля: дополняется

График отключения света в Сумской области

График отключения света на Сумщине 22 февраля

График отключения света в Житомирской области.

График отключения света в Житомирской области 22 февраля: дополняется

График отключения света в Черниговской области

График отключения света в Черниговской области 22 февраля: дополняется

График отключения света в Черкасской области

График отключения света в Черкасской области 22 февраля: дополняется

Графики отключений в Винницкой области

По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.

График отключения света на Виннице 16–22 февраля

График отключения света в Черновицкой области

График отключения света на Буковине 22 февраля: дополняется

График отключения света в Хмельницкой области

График отключения света в Хмельницкой области 22 февраля

График отключения света в Волынской области

График отключения света на Волыни 22 февраля: дополняется

График отключения света в Тернопольской области

График отключения света в Тернопольской области 22 февраля: дополняется

График отключения света в Ивано-Франковской области

График отключения света в Прикарпатье 22 февраля: дополняется

График отключения света в Закарпатской области

График отключения света в Закарпатье 22 февраля: дополняется

График отключения света во Львовской области

График отключения света во Львовской области 22 февраля: дополняется

График отключения света в Ровенской области

График отключения света в Ровенской области 22 февраля: дополняется

Напомним, в ночь на субботу, 21 февраля, российская армия снова атаковала энергетический объект ДТЭК . Часть Одессы осталась без света.