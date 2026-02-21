Трамп свирепствует: новое решение по тарифам на импорт из других стран

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп в субботу, 21 февраля, объявил, что увеличит временный таможенный тариф, применяемый к импорту из всех стран, — с 10% до 15%. Такое решение он принял на следующий день после того, как Верховный суд США отклонил его тарифную программу, основанную на законе о чрезвычайном экономическом положении.

О новых тарифах Трамп объявил в своей соцсети Truth Social.

Раздраженность решением Верховного суда относительно его тарифной программы, отчетливо проявилась в тональности этого сообщения.

«На основе тщательного, детального и полного анализа абсурдного, плохо составленного и крайне неамериканского решения по тарифам, принятого вчера Верховным судом Соединенных Штатов после МНОГО месяцев обсуждений, пожалуйста, рассмотрите это заявление как подтверждение того, что я, как президент Соединенных Штатов Америки, немедленно повышу 10% глобальный тариф на страны, многие из которых „обворовывали“ Соединенные Штаты в течение десятилетий, без всяких санкций (пока я не вступил в должность!), до максимально разрешенного законом и проверенного уровня 15%», — написал хозяин Белого дома.

Как объясняет агентство Reuters, Дональд Трамп решил применить закон, известный как Раздел 122, который позволяет установление тарифов до 15%, но требует одобрения Конгресса для их продления после 150 дней. Ни один президент ранее не применял Раздел 122, и его использование может привести к дальнейшим юридическим проблемам.

Как отмечает информационное агентство, эксперты по торговле и помощники конгрессменов скептически относятся к тому, что Конгресс продолжит действие тарифов, учитывая опросы, которые показывают, что все больше американцев обвиняют пошлины в более высоких ценах.

В своей заметке в соцсети Трамп заявил, что использует 150-дневный период для работы над введением других «юридически допустимых» тарифов. Очевидно, его администрация намерена опираться на два других закона, которые позволяют импортные пошлины на определенные товары или страны на основе расследований по национальной безопасности или недобросовестной торговой практики.

Напомним, в пятницу, 20 февраля, Верховный суд США принял решение о том, что президент Дональд Трамп нарушил федеральное законодательство, когда в одностороннем порядке ввел пошлины на импорт из других стран мира.

Председатель суда Джон Робертс в своем заключении отверг аргументы администрации о том, что президент имеет неотъемлемое право использовать тарифы для регулирования коммерции без четкого разрешения Конгресса.

По информации информированных источников, узнав об отмене тарифов во время завтрака с губернаторами в Белом доме, Дональд Трамп не сдерживал эмоций. Он назвал решение суда позором, резко раскритиковал инстанцию с использованием нецензурной брани и даже досрочно завершил встречу.

В тот же день Трамп сообщил, что подписал решение о введении глобальной пошлины в размере 10% для всех стран мира.