Мир
141
1 мин

Глобальная пошлина 10%: Трамп объявил о новых тарифах для всех стран

Президент США заявил о подписании указа, вводящего 10% пошлину на импорт из всех государств мира.

Елена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал в Овальном кабинете решение о введении глобальной 10% пошлины на все страны мира.

Об этом он написал в своей соцсети.

/ © truthsocial.com

© truthsocial.com

«Для меня большая честь сообщить, что я только что подписал в Овальном кабинете глобальную 10% пошлину на все страны, которая вступит в силу почти немедленно», — отметил Трамп.

По его словам, новая тарифная политика начнет действовать сразу после подписания.

Пока Белый дом не обнародовал детали механизма введения тарифов, перечня исключений или возможных исключительных условий для отдельных партнеров.

Экономисты предупреждают, что такой шаг может оказать существенное влияние на глобальные рынки, вызвать соответствующие меры со стороны торговых партнеров США и усилить напряжение в мировой торговле.

Напомним, что ранее лидеры Европы жестко ответили Трампу на угрозы пошлинами.

Главный месседж европейских лидеров единственный — суверенитет Украины и Гренландии не продается, а попытки экономического давления на партнеров по НАТО неприемлемы.

