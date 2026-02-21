В России снова "бавовна": что оказалось под ударом (фото)

"Бавовна" в России

В городе Нефтегорск Самарской области РФ раздались взрывы .

Об этом сообщают российские телеграмм-каналы, в том числе Exilenova+ .

По их данным, был поражен Нефтегорский газоперерабатывающий завод (НГПЗ), также известный как нефтестабилизационное производство «Нефтегорск».

Официальной информации от российских властей по поводу характера повреждений пока нет. Данные о возможных последствиях уточняются.

Нефтегорский ГПЗ является частью инфраструктуры по переработке и стабилизации углеводородного сырья.

Напомним, что ранее военный завод в Удмуртии поразили "Фламинго" .

Очевидцы публикуют видео, на котором виден столб дыма над промышленной зоной российского города.