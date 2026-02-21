ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
287
Время на прочтение
1 мин

В России снова "бавовна": что оказалось под ударом (фото)

В Самарской области России сообщают о "бавовне" в городе Нефтегорск. По предварительным данным, под удар мог попасть местный газоперерабатывающий завод.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
"Бавовна" в России

"Бавовна" в России

В городе Нефтегорск Самарской области РФ раздались взрывы .

Об этом сообщают российские телеграмм-каналы, в том числе Exilenova+ .

По их данным, был поражен Нефтегорский газоперерабатывающий завод (НГПЗ), также известный как нефтестабилизационное производство «Нефтегорск».

Официальной информации от российских властей по поводу характера повреждений пока нет. Данные о возможных последствиях уточняются.

Нефтегорский ГПЗ является частью инфраструктуры по переработке и стабилизации углеводородного сырья.

Напомним, что ранее военный завод в Удмуртии поразили "Фламинго" .

Очевидцы публикуют видео, на котором виден столб дыма над промышленной зоной российского города.

Дата публикации
Количество просмотров
287
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie