В России снова "бавовна": что оказалось под ударом (фото)
В Самарской области России сообщают о "бавовне" в городе Нефтегорск. По предварительным данным, под удар мог попасть местный газоперерабатывающий завод.
В городе Нефтегорск Самарской области РФ раздались взрывы .
Об этом сообщают российские телеграмм-каналы, в том числе Exilenova+ .
По их данным, был поражен Нефтегорский газоперерабатывающий завод (НГПЗ), также известный как нефтестабилизационное производство «Нефтегорск».
Официальной информации от российских властей по поводу характера повреждений пока нет. Данные о возможных последствиях уточняются.
Нефтегорский ГПЗ является частью инфраструктуры по переработке и стабилизации углеводородного сырья.
Напомним, что ранее военный завод в Удмуртии поразили "Фламинго" .
Очевидцы публикуют видео, на котором виден столб дыма над промышленной зоной российского города.