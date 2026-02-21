Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо заняться своей внешностью

Гороскоп / © Credits

День также благоприятен для того, чтобы обратить внимание на свою внешность – «колдовство» парикмахеров и стилистов поможет создать новый, во много неожиданный, образ.

Сегодня, 21 февраля, обратить внимание на свою внешность рекомендуется предстаивтелям всех знаков Зодиака, но для трех из них такие действия просто необходимы.

Овен

Овны тщательно следят за своей внешностью, но именно сегодня звезды настоятельно рекомендуют им посетить своего мастера в салоне красоты. Новая стрижка не только омолодит представителей знака, позволив им визуально сбросить несколько лет, но и избавит от негативной энергии.

Рак

Ракам, которые с некоторых пор не хотят смотреть на себя в зеркало: им кажется, что по причине холодов и связанного с ними плохого настроения они стали выглядеть хуже. Лучший способ вернуть свою красоту – сделать молодежную стрижку, которая визуально позволит сбросить с десяток лет.

Стрелец

Стрельцам, которые в последнее время страдают от упадка сил, посещение салона красоты прибавит энергии и жизнелюбия. Правда, для этого им необходимо будет подстричься – вместе со срезанными кончиками волос уйдет усталость, а ее место займет бодрость и энергичность.

