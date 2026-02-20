ТСН в социальных сетях

Без бюстгальтера: звезда соцсетей пришла на премию в "голом" платье и засветила следы от бикини

Йери Муа знает, что нужно надеть на мероприятие, чтобы привлечь внимание.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Йери Муа

Йери Муа / © Getty Images

Мексиканская звезда соцсетей Йери Муа посетила церемонию награждения премии Premio Lo Nuestro в Майами. Знаменитость привлекла внимание своим провокационным аутфитом.

Для своего появления Йери выбрала белое прозрачное платье с блестящим эффектом на тонких бретельках. Под наряд она надела черные трусы и была без бюстгальтера. Через ткань был заметен неравномерный загар — следы от купальника.

Йери Муа / © Associated Press

Йери Муа / © Associated Press

Аутфит Муа дополнила прозрачными мюлями на экстремально высоких платформах и каблуках. Она собрала рыжие волосы в высокий хвост, накрутила локоны и уложила челку, сделала вечерний макияж и длинный нюдово-розовый маникюр с леопардовым принтом. На лице и Йери были стильные очки, на шее — бриллиантовое ожерелье, а на руках — часы, браслет и кольцо с бриллиантами.

Йери Муа / © Getty Images

Йери Муа / © Getty Images

