Модель Алессандра Амбросио надела любимый бренд Пэрис Хилтон для презентации фильма
Бразильская модель посетила премьеру фильма «Сандивара», главную роль в котором сыграла оскароносная актриса Мишель Ео.
Мероприятие состоялось в Лос-Анджелесе, а Алессандра Амбросио на нем появилась в эффектном образе.
Модель надела легкое платье коричневого цвета от бренда Self-Portrait, украшенное черным кружевом с цветами под грудью и на декольте. Этот лук Амбросио дополнила трендовой пушистой шубой, колготками с имитацией чулок и небольшой черной сумкой. Также на шее у модели сиял чокер в стиле принцессы Дианы.
В свет она вышла после того как ее заметили папарацци на улице. Амбросио была в повседневном образе в стиле Y2K, но шика добавляла ее сумка-хобо от Saint Laurent, стоимость которой почти 4 тысячи долларов.
Напомним, что платья от Self-Portrait также обожает Пэрис Хилтон и часто именно их выбирает для своих появлений на публике и важных семейных мероприятий. Особенно американская блондинка любит платья из кружева.