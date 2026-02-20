Модель Алессандра Амбросио надела любимый бренд Пэрис Хилтон для презентации фильма

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Мероприятие состоялось в Лос-Анджелесе, а Алессандра Амбросио на нем появилась в эффектном образе.

Модель надела легкое платье коричневого цвета от бренда Self-Portrait, украшенное черным кружевом с цветами под грудью и на декольте. Этот лук Амбросио дополнила трендовой пушистой шубой, колготками с имитацией чулок и небольшой черной сумкой. Также на шее у модели сиял чокер в стиле принцессы Дианы.

Алессандра Амбросио / © Getty Images

В свет она вышла после того как ее заметили папарацци на улице. Амбросио была в повседневном образе в стиле Y2K, но шика добавляла ее сумка-хобо от Saint Laurent, стоимость которой почти 4 тысячи долларов.

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Напомним, что платья от Self-Portrait также обожает Пэрис Хилтон и часто именно их выбирает для своих появлений на публике и важных семейных мероприятий. Особенно американская блондинка любит платья из кружева.

Пэрис Хилтон / © Getty Images