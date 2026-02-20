Астролог назвала три знака, для которых весна 2026 года будет особенной

Весна 2026 года — судьбоносный период для трех знаков Зодиака / © Associated Press

Реклама

В это время Сатурн — управитель Козерога и Нептун — управитель Рыб, отвечающие за долгие и глубокие процессы — в конце февраля соединяются в знаке Овна, формируя точку нового многолетнего этапа. Такая конфигурация создает момент, который меняет направление жизни на годы вперёд. А внешние обстоятельства складываются так, будто сама реальность подталкивает к новому этапу. И именно Овен, Козерог и Рыбы оказываются в центре этих перемен, потому что их управители вовлечены в этот процесс напрямую, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Для многих представителей этих трех знаков Зодиака это будет период, когда направление судьбы меняется на уровне основы — выбора, идентичности, целей, смысла. Овен — знак начала, первичного импульса, рождения нового цикла. Это энергия, которая не оглядывается назад, не ищет подтверждений и не ждёт идеальных условий. Она действует, потому что пришло время. И открывает новые дороги там, где их ещё нет.

В конце февраля — начале марта 2026 года запускается процесс, который невозможно остановить или отложить. Этот момент становится лишь отправной точкой, а настоящая мощь этого нового цикла раскрывается в первые три месяца, когда энергия Овна достигает максимальной плотности и пробивной силы. В это время формируются фундаментальные сдвиги: меняется направление движения, обновляется жизненная стратегия, перестраивается внутренняя опора. Всё, что долго зрело внутри, получает возможность проявиться наружу — быстро, ярко и без оглядки на прошлое.

Реклама

Именно в начале этого цикла важно не упустить момент. Важно сделать первый шаг, решающий поворот, импульс, который задаёт траекторию на годы вперёд. И весна 2026 года несёт именно такую энергию: прямую, честную, пробуждающую. Это время, когда энергия Овна подталкивает к выходу за пределы привычных рамок и к смелому шагу в сторону нового пути. Становится очевидно, что именно пора менять, какие истории завершать и какие начинания готовы родиться.

Для Овна весна 2026 года становится особенно значимой, потому что все ключевые процессы разворачиваются в его первом доме — доме личности, самоопределения и жизненного направления.

Первый дом начинается с Асцендента — это точка рождения нового цикла, пространство, где человек выбирает, кем он становится и как проявляется в мире. Когда активизируется этот сектор, перемены касаются не внешних обстоятельств, а самой сути: характера, мотивации, целей, внутреннего стержня. Это время, когда Овен словно заново встречается с собой, пересматривает свои реакции, желания и способы действовать.

Всё, что происходит ближайшей весной, становится для Овна отправной точкой нового жизненного этапа. Это период, когда меняется само ощущение себя, формируется обновлённая идентичность и появляется внутренний импульс выйти из старых ролей, которые давно перестали отражать истинную природу.

Реклама

Весна приносит Овну возможность переосмыслить своё направление, освободиться от того, что больше не поддерживает, и начать движение по пути, который ощущается честным, живым и по‑настоящему своим.

Всё, что связано с личностью, выбором пути, самоопределением и жизненной стратегией, выходит на передний план. Овен не просто начинает новый цикл — он меняет саму основу того, как действует, куда движется и что считает важным.

Для Козерога весна 2026 года затрагивает самый чувствительный и фундаментальный сектор — четвёртый дом. Это пространство корней, дома, семьи, места проживания, внутренней устойчивости и тех основ, на которых держится вся жизнь. Когда активизируется этот дом, перемены происходят не на поверхности, а в глубине: меняется ощущение безопасности, пересматриваются семейные роли, обновляется само понимание того, что такое «мой дом» и «моё место в мире».

Уже в марте Козерог может почувствовать, что прежние конструкции больше не поддерживают, а новые ещё только формируются. Весна 2026 года приносит возможность перестроить фундамент — эмоциональный, бытовой, семейный — так, чтобы он соответствовал нынешнему этапу жизни. Козероги испытывают сильную потребность к обновлениям, а решения, связанные с домом, семьёй и личной опорой, становятся ключевыми для будущего.

Реклама

Важно то, что в этот период внутренний импульс совпадает с внешними обстоятельствами. А желание и необходимость идут в одном направлении. И то, что долго зрело внутри, наконец получает возможность проявиться.

Для Козерога этот период становится судьбоносным потому, что Сатурн — его управитель — вступает в союз с Нептуном и делает это в зоне, где запускаются новые инициативы. Козероги понимают, что прежние модели поведения больше не поддерживают, а дальнейшее движение возможно только через открытость себе и готовность перестраивать фундамент.

Для Рыб весна 2026 года раскрывает тему второго дома — пространства самооценки, материальных ценностей, ресурсов, финансовой устойчивости и внутреннего ощущения «я имею право». Это период, когда Рыбы пересматривают своё отношение к деньгам, к собственным талантам и к тому, что они готовы принимать от мира.

Второй дом — это не только про материальное, но и про глубинное чувство собственной значимости. Когда активизируется этот сектор, человек начинает иначе оценивать свои способности, труд, вклад и границы.

Реклама

Весна 2026 года приносит Рыбам возможность укрепить свою опору, выйти из сценариев заниженной самооценки и сформировать новый уровень уверенности в том, что они могут создавать стабильность и привлекать то, что действительно поддерживает. Внутренние ценности становятся основой внешних решений, а финансовые и личные ресурсы начинают выстраиваться в более зрелую и устойчивую систему.

Активизация второго дома создает необходимость пересмотреть привычный способ заработка. Становится ясно, прежние методы больше не дают нужного результата, а финансовая система требует обновления. Рыбам приходится менять подход к вопросам доходов и расходов — искать новые источники, по‑другому использовать свои таланты, переосмысливать ценность своего труда.

Нептун — управитель знака Рыб, вступает в соединение с Сатурном, что создаёт редкий момент синтеза мечты и реальности. Рыбы получают шанс воплотить то, что долго было лишь внутренним ощущением или идеей. Это время, когда материальная опора формируется заново, и именно от того, какие решения будут приняты сейчас, зависит дальнейшая жизненная опора и чувство уверенности в будущем.