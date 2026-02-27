- Дата публикации
Никогда не выбрасывайте эти старые вещи из бабушкиных квартир: о них мечтают все коллекционеры
Предметы, кажущиеся хламом, могут стоить больших денег. Какие вещи из старых квартир имеют высокую ценность для коллекционеров и почему их следует сохранить.
Во многих украинских семьях до сих пор хранятся вещи, оставшиеся от бабушек и дедушек. Большинство людей считает этот старинный хлам ненужным и стремится как можно быстрее избавиться от него во время ремонта или переезда. Но именно среди этих незаметных предметов могут скрываться настоящие сокровища, за которые коллекционеры готовы платить значительные суммы. Ценность старых вещей определяется не только их возрастом, но и уникальностью, историей и спросом на рынке. Вот список того, что никогда не стоит выбрасывать.
Какие старые вещи из бабушкиных квартир могут стоить гораздо больше, чем вы думаете
Фарфоровая и хрустальная посуда. Изделия фарфоровых заводов Городницы, Полонного и Киева сегодня активно скупают коллекционеры. Особо ценны сервизы с полным набором тарелок, фигурки, вазы, а также предметы из дефицитных коллекций. То, что когда-то стояло для красоты в серванте, может стать редкостью.
Винтажные украшения и бижутерия. Броши, кулоны, браслеты с позолотой 50-70 годов или изделия чешской и немецкой бижутерии часто стоят так же дорого, как современные золотые украшения. Коллекционеры особенно ищут редкие модели с эмалью и камнями.
Старая аудиотехника и радиоприемники. Магнитофоны, виниловые проигрыватели, ламповые радиолы — все это пользуется большим спросом на рынке ретро-техники. Даже если приборы не работают, они могут быть ценными для реставрации.
Виниловые пластинки. Некоторые издания популярных групп 60-80-х годов могут стоить очень дорого. Особенно ценны пластинки в хорошем состоянии и с оригинальными обложками.
Старые настольные лампы и торшеры. Осветительные приборы 50-70-х годов сегодня считаются дизайнерской классикой. Они отлично вписываются в интерьер в стиле модерн или ретро и активно закупаются дизайнерами.
Ковры ручной работы. Ретро-ковры, которые многие считают «безвкусицей», стали модным трендом в Европе и США. Их покупают для кафе, фотостудий и дизайнерских интерьеров.
Открытки, альбомы и фотографии. Старые фотоальбомы с четкими изображениями городов, событий и людей прошлого века — настоящая культурная ценность. Коллекционеры, историки и архивы охотно их выкупают.