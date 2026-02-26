Курс валют на 27 февраля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют

Реклама

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 27 февраля. По сравнению с прошлым днем стоимость доллара США снизилась на 4 копейки и составила 43,20 гривны. Поменялись и показатели евро (прибавил 6 копеек) и злотого (вырос на 1 копейку).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ .

Курс доллара

1 доллар США - 43,20 (-4 коп.)

Курс евро

1 евро - 51,02 (+6 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 12,08 (+1 коп.)

Напомним, по оценке банкира, на следующей неделе в Украине на валютном рынке резких колебаний курса доллара и евро не ожидается. Как отметил Тарас Лесовой, обычно конец февраля является переходным периодом для валютного рынка. Ситуация должна оставаться стабильной и контролируемой:

Реклама