Курс валют на 27 февраля: сколько стоят доллар, евро и злотый

В пятницу, 27 февраля, курс американского доллара составит 43,20.

Курс валют

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 27 февраля. По сравнению с прошлым днем стоимость доллара США снизилась на 4 копейки и составила 43,20 гривны. Поменялись и показатели евро (прибавил 6 копеек) и злотого (вырос на 1 копейку).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ .

Курс доллара

  • 1 доллар США - 43,20 (-4 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 51,02 (+6 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 12,08 (+1 коп.)

Напомним, по оценке банкира, на следующей неделе в Украине на валютном рынке резких колебаний курса доллара и евро не ожидается. Как отметил Тарас Лесовой, обычно конец февраля является переходным периодом для валютного рынка. Ситуация должна оставаться стабильной и контролируемой:

  • наличный рынок: 43-43,75 грн/доллар и 50-52 грн/евро;

  • межбанк: 43-43,5 грн/доллар и 50-52 грн/евро.

