- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 118
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют на 27 февраля: сколько стоят доллар, евро и злотый
В пятницу, 27 февраля, курс американского доллара составит 43,20.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 27 февраля. По сравнению с прошлым днем стоимость доллара США снизилась на 4 копейки и составила 43,20 гривны. Поменялись и показатели евро (прибавил 6 копеек) и злотого (вырос на 1 копейку).
Об этом говорится на официальном сайте НБУ .
Курс доллара
1 доллар США - 43,20 (-4 коп.)
Курс евро
1 евро - 51,02 (+6 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 12,08 (+1 коп.)
Напомним, по оценке банкира, на следующей неделе в Украине на валютном рынке резких колебаний курса доллара и евро не ожидается. Как отметил Тарас Лесовой, обычно конец февраля является переходным периодом для валютного рынка. Ситуация должна оставаться стабильной и контролируемой:
наличный рынок: 43-43,75 грн/доллар и 50-52 грн/евро;
межбанк: 43-43,5 грн/доллар и 50-52 грн/евро.