Церковный праздник 26 февраля / © Pixabay

Реклама

Завтра, 26 февраля, в православном календаре день памяти святого Порфирия, епископа Газского. Святой Порфирий родился около 347 года в городе Солунь (ныне Салоники). Происходил из зажиточной семьи, однако с детства стремился к аскетической жизни. В 25-летнем возрасте покинул родину и отправился в Египет, где подвизался среди монахов Нитрийской пустыни — одной из главных ячеек раннего христианского монашества.

Впоследствии поселился в Иерусалиме, ведя строгий подвижнический образ жизни. Из-за чрезмерных аскетических трудов его здоровье значительно ухудшилось. По преданию, исцеление наступило после паломничества к Животворящему Кресту Господню.

В 392 году Порфирия рукоположили в пресвитера и поставили хранителем Честного Креста в Иерусалиме. Эта должность требовала не только духовной ревности, но и большой ответственности, ведь святыня привлекала многочисленных паломников со всего христианского мира.

Реклама

Около 395 года Порфирий был избран епископом города Газа в Палестине. В то время большинство жителей города оставались язычниками, а христианская община была малочисленной и подвергалась притеснениям.

Епископ начал активную миссионерскую деятельность. Сталкиваясь с сопротивлением языческой знати, он обратился за поддержкой к императорскому двору в Константинополе. При содействии святителя Иоанна Златоустого и императрицы Евдоксии был получен указ о закрытии языческих храмов в Газе.

Самым известным событием стало разрушение главного храма бога Марна (Марнеона), являвшегося центром языческого культа. На его месте был построен христианский храм.

Святой Порфирий сочетал твердость в вере с пастырской заботой. Его служение способствовало постепенному утверждению христианства в регионе, долго остававшегося средоточием языческой традиции.

Реклама

Умер около 420 лет. Его житие было заключено современником — диаконом Марком, благодаря чему сохранилось немало исторических подробностей о борьбе христианства с язычеством в Палестине начала V века.

Приметы 26 февраля

Народные приметы 26 февраля / © pexels.com

Ясное голубое небо — до следующих холодных ночей.

Если птицы 26 февраля шумят ранним утром — на потепление.

Многие ежи или зайцы — зима еще долго будет держаться.

Что завтра нельзя делать

По народным поверьям в этот день не рекомендуют ничего сажать, особенно иву, а также избегать завязывания узлов — это считалось опасным для финансового благосостояния и могло повлечь за собой материальные трудности.

Что можно делать завтра

В этот день православные обращаются к святому Порфирию с молитвой как к небесному покровителю. Просят об исцелении, здоровье для родных и близких, духовном укреплении веры и маленьких чудесах в повседневной жизни.