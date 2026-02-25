Церковный праздник 25 февраля / © pexels.com

Сегодня, 25 февраля, в православном календаре день памяти святого Тарасия, архиепископа Царьградского. Тарасий родился в Константинополе (Царьграде) в семье знатного сословия, где получил хорошее образование. Из-за блестящих способностей он быстро продвинулся в светской карьере и приобрел почетный сан сенатора при дворе императора Константина VI Порфирородного и его матери, императрицы Ирины.

В то время Церковь переживала один из острейших кризисов — иконоборческую ересь, ставившую под сомнение почитание святых образов. После отречения святого патриарха Павла Иконоборца, императрица Ирина вместе с сыном призывали Тарасия возглавить Церковь. Сначала он сомневался, считая себя недостойным, поскольку был мирянином, но принял сан по условию созыва Вселенского Собора.

В 784 году Тарасий стал архиепископом (патриархом) Константинополя. Его главным достижением стал созыв и председательство на Седьмом Вселенском Соборе (787) в городе Никея. На этом соборе было окончательно подтверждено правомерность почитания икон и осуждено иконоборчество как ересь, признав, что честь, отданная иконам, передается лицам, изображенным на них, а не материальной вещи.

Святой Тарасий умер в 806 году после двадцатилетнего служения на патриаршем престоле. Его тело было похоронено в монастыре на Босфоре, который он основал. У его могилы произошли многочисленные чудеса, что еще больше укрепило его святую репутацию среди верующих.

Приметы 25 февраля

Народные приметы 25 февраля / © pexels.com

Ясно небо на рассвете — день будет солнечный и холодный.

Северный ветер — до мороза, который продолжится и в марте.

Если мороз не отпускает до обеда, то и март будет холодным.

Что сегодня нельзя делать

По народным верованиям этот день не подходит для серьезных решений и больших покупок — лучше не планировать важные дела. В старину верили, что ложиться днем спать на Тарасия опасно: можно навлечь весеннюю лихорадку. Поэтому люди пытались держать себя в движении, занимать руки работой или домашними делами, чтобы не впасть в дрему.

Что можно делать сегодня

Святой Тарасий считается заместителем нищих, вдов, сирот и больных. В православии к нему обращаются с молитвой об исцелении от тяжелых болезней, особенно лихорадки и общей слабости, а также о благополучии и счастье для родных. Если именно в этот день начать лечить болезнь, она скорее отступит. Также день благоприятен для щедрости: отдав кому-то деньги или помощь, можно приумножить семейное благополучие — чем щедрее делишься, тем больше благосостояния ждет тебя в будущем.