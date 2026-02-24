Гороскоп на 25 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда нас будут преследовать сомнения

Пейзаж / © Credits

Реклама

Заблуждения, без которых в это время никак не обойтись, приведут к обману со стороны окружающих — как незнакомых, так и близких нам людей. Чтобы этого не произошло, рекомендуется ограничить общение — прежде всего, теми, кто нам незнаком.

Также очень важно опасться разного рода маний, которые вероятны в этот день — похоже, что без медитации, аутотренинга и настоев из успокоительных трав никак не обойтись.

Овен

Сны нынешнего дня — точнее, ночи — нельзя назвать вещими, поэтому, какими бы неприятными — а в некоторых случаях и кошмарными — они ни показались, не стоит принимать их слишком близко к сердцу.

Реклама

Телец

Самое важное сегодня — сдерживать негативные эмоции, которые, будучи неподконтрольными, могут с сокрушительной силой обрушиться на головы окружающих вас — и, скорее всего, ни в чем не повинных — людей.

Близнецы

Избежать неприятностей этого дня поможет позитивное мышление: с самого утра необходимо настраиваться исключительно на хорошее, и тогда оно обязательно — и очень быстро — материализуется в реальной жизни.

Рак

Не стоит делать резких движений, какой бы сферы жизни они ни касались: рекомендуется затаиться и переждать потенциально опасное время в тишине и покое, лучше всего — в безопасных стенах собственного дома.

Лев

Сегодня предстаивтелям вашего знака доведется услышать много критических замечаний в свой адрес, и если от слов малознакомых людей можно отмахнуться, то к мнению близких необходимо будет прислушаться.

Реклама

Дева

Негатив дня лучше — и проще — всего можно будет нейтрализовать при помощи любимого занятия: если уйти в хобби с головой, все неприятности, самым волшебным образом, ничуть не задев вас, пройдут мимо.

Весы

Не стоит вмешиваться в конфликты, которые не касаются лично вас: в конце концов, ссорящиеся между собой стороны помирятся, а вы — по традиции — ирискуете остаться виноватым в глазах как одних, так и других.

Скорпион

Чтобы день прошел нормально, а дела продвигались без препятствий и досадных сбоев, необходимо заранее составить тщательный и подробный рабочий план и, двигаться к цели, не отступать от него ни на один пункт.

Стрелец

Не стоит реагировать на критику в свой адрес — в подавляющем большинстве случаев она будет продиктована банальной неприязнью и завистью, поэтому внимания не заслуживает, а вот нервных клеток может отнять много.

Реклама

Козерог

Самый лучший способ отвлечься от грустных мыслей, которые могут одолевать в это время, — домашние дела, которыми нужно заняться, несмотря на рабочий день, тем более, что их уже накопилось большое количество.

Водолей

Недовольство собой, которое может овладеть вами в это время, вещь скорее, чем плохая, хорошая, поскольку позволит вам совершенствоваться, главное — не перейти грань, за которой начнет страдать ваша самооценка.

Рыбы

Самым востребованным качеством этого дня станет умение быть снисходительным и прощать окружающим резкие слова и упреки, продиктованные агрессивной энергии Луны — уже завтра это пройдет.

Читайте также: