ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
28
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 25 лютого для всіх знаків зодіаку: день, коли нас переслідуватимуть сумніви

Відмітна риса цього дня — наявність сумнівів, які переслідуватимуть нас у всіх сферах життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Пейзаж

Пейзаж / © Credits

Хибні уявлення, без яких у цей час ніяк не обійтися, призведуть до обману з боку оточення — як незнайомих, так і близьких нам людей. Щоб цього не сталося, рекомендується обмежити спілкування — насамперед, тими, хто нам незнайомий.

Також дуже важливо побоюватися різного роду маній, які ймовірні цього дня — схоже, що без медитації, аутотренінгу і настоїв із заспокійливих трав ніяк не обійтися.

Овен

Сни нинішнього дня — точніше, ночі — не можна назвати віщими, тому, якими б неприємними — а в деяких випадках і жахливими — вони не видалися, не варто брати їх занадто близько до серця.

Телець

Найважливіше сьогодні — стримувати негативні емоції, які, будучи непідконтрольними, можуть із нищівною силою впасти на голови тих, хто вас оточує — і, найімовірніше, ні в чому не винних — людей.

Близнята

Уникнути неприємностей цього дня допоможе позитивне мислення: з самого ранку необхідно налаштовуватися виключно на хороше, і тоді воно обов’язково — і дуже швидко — матеріалізується в реальному житті.

Рак

Не варто робити різких рухів, якої б сфери життя вони не стосувалися: рекомендується зачаїтися і перечекати потенційно небезпечний час у тиші та спокої, найкраще — у безпечних стінах власного дому.

Лев

Сьогодні представникам вашого знака доведеться почути багато критичних зауважень на свою адресу, і якщо від слів малознайомих людей можна відмахнутися, то до думки близьких необхідно буде дослухатися.

Діва

Негатив дня найкраще — і найпростіше — всього можна буде нейтралізувати за допомогою улюбленого заняття: якщо зануритися в хобі з головою, всі неприємності, найчарівнішим чином, нітрохи не зачепивши вас, пройдуть повз.

Терези

Не варто втручатися в конфлікти, які не стосуються особисто вас: зрештою сторони, що сваряться між собою, помиряться, а ви — за традицією — ризикуєте залишитися винним в очах як одних, так і інших.

Скорпіон

Щоб день минув нормально, а справи просувалися без перешкод і прикрих збоїв, необхідно заздалегідь скласти ретельний і детальний робочий план і, рухаючись до мети, не відступати від нього ні на один пункт.

Стрілець

Не варто реагувати на критику на свою адресу — у переважній більшості випадків вона буде продиктована банальною неприязню і заздрістю, тому на увагу не заслуговує, а ось нервових клітин може забрати багато.

Козоріг

Найкращий спосіб відволіктися від сумних думок, які можуть долати в цей час — домашні справи, якими потрібно зайнятися, незважаючи на робочий день, тим паче, що їх уже накопичилася велика кількість.

Водолій

Невдоволення собою, яке може опанувати вас в цей час, річ скоріше, ніж погана, ніж хороша, оскільки дасть змогу вам удосконалюватися, головне — не перейти межу, за якою почне страждати ваша самооцінка.

Риби

Найбільш затребуваною якістю цього дня стане вміння бути поблажливим і пробачати оточенню різкі слова й докори, продиктовані агресивною енергією Місяця — уже завтра це мине.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
28
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie