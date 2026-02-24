Гороскоп на 25 лютого для всіх знаків зодіаку: день, коли нас переслідуватимуть сумніви

Пейзаж / © Credits

Реклама

Хибні уявлення, без яких у цей час ніяк не обійтися, призведуть до обману з боку оточення — як незнайомих, так і близьких нам людей. Щоб цього не сталося, рекомендується обмежити спілкування — насамперед, тими, хто нам незнайомий.

Також дуже важливо побоюватися різного роду маній, які ймовірні цього дня — схоже, що без медитації, аутотренінгу і настоїв із заспокійливих трав ніяк не обійтися.

Овен

Сни нинішнього дня — точніше, ночі — не можна назвати віщими, тому, якими б неприємними — а в деяких випадках і жахливими — вони не видалися, не варто брати їх занадто близько до серця.

Реклама

Телець

Найважливіше сьогодні — стримувати негативні емоції, які, будучи непідконтрольними, можуть із нищівною силою впасти на голови тих, хто вас оточує — і, найімовірніше, ні в чому не винних — людей.

Близнята

Уникнути неприємностей цього дня допоможе позитивне мислення: з самого ранку необхідно налаштовуватися виключно на хороше, і тоді воно обов’язково — і дуже швидко — матеріалізується в реальному житті.

Рак

Не варто робити різких рухів, якої б сфери життя вони не стосувалися: рекомендується зачаїтися і перечекати потенційно небезпечний час у тиші та спокої, найкраще — у безпечних стінах власного дому.

Лев

Сьогодні представникам вашого знака доведеться почути багато критичних зауважень на свою адресу, і якщо від слів малознайомих людей можна відмахнутися, то до думки близьких необхідно буде дослухатися.

Реклама

Діва

Негатив дня найкраще — і найпростіше — всього можна буде нейтралізувати за допомогою улюбленого заняття: якщо зануритися в хобі з головою, всі неприємності, найчарівнішим чином, нітрохи не зачепивши вас, пройдуть повз.

Терези

Не варто втручатися в конфлікти, які не стосуються особисто вас: зрештою сторони, що сваряться між собою, помиряться, а ви — за традицією — ризикуєте залишитися винним в очах як одних, так і інших.

Скорпіон

Щоб день минув нормально, а справи просувалися без перешкод і прикрих збоїв, необхідно заздалегідь скласти ретельний і детальний робочий план і, рухаючись до мети, не відступати від нього ні на один пункт.

Стрілець

Не варто реагувати на критику на свою адресу — у переважній більшості випадків вона буде продиктована банальною неприязню і заздрістю, тому на увагу не заслуговує, а ось нервових клітин може забрати багато.

Реклама

Козоріг

Найкращий спосіб відволіктися від сумних думок, які можуть долати в цей час — домашні справи, якими потрібно зайнятися, незважаючи на робочий день, тим паче, що їх уже накопичилася велика кількість.

Водолій

Невдоволення собою, яке може опанувати вас в цей час, річ скоріше, ніж погана, ніж хороша, оскільки дасть змогу вам удосконалюватися, головне — не перейти межу, за якою почне страждати ваша самооцінка.

Риби

Найбільш затребуваною якістю цього дня стане вміння бути поблажливим і пробачати оточенню різкі слова й докори, продиктовані агресивною енергією Місяця — уже завтра це мине.

Читайте також: