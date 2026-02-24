Зірки на прем’єрі фільму "Мавка. Справжній міф": Ольга Сумська, Віталій Козловський, Фагот, KOLA, Ніколас Карма та інші

Ольга Сумська

Днями у палаці «Україна» відбулася масштабна прем’єра романтичного фентезі «Мавка. Справжній міф». Вперше у стінах залу організували національну кінопрем’єру такого розмаху, на якій зібралося понад 3500 глядачів.

Перед початком показу фільму на сцені артисти KOLA і YAKTAK у супроводі оркестру «Київські солісти» наживо виконали офіційний саундтрек до стрічки «На беззвучний». Під час музичного перфомансу виступили також повітряні гімнасти з MAVKA Show.

На заході була присутня творча команда фільму: виконавці головних ролей — Іван Довженко (Лук’ян) і Аріна Бочарова (Мавка), режисерка Катя Царик, яка дебютувала у повнометражному кіно, продюсерки Ірина Костюк та Анна Єлісєєва та інші.

Іван Довженко та Аріна Бочарова

Аріна Бочарова

Аріна Бочарова

Прем’єру відвідало чимало зіркових гостей: актори Ольга Сумська, В’ячеслав Довженко, Наталка Денисенко, Олександр та Марія Рудинські; зірки шоубізнесу Наталія Могилевська, Фагот, Віталій Козловський, KAZKA, Христина Соловій, Катерина Кухар, Дмитро Каднай, Pozitiff, KHAYAT; колеги з індустрії Алан Бадоєв, Любомир Левицький, Наталка Ворожбит, Ірина Горова, Олексій Гончаренко; дизайнери Іван Фролов, Лілія Пустовіт, Руслан Багінський та Петро Ясинський, Ольга Слонь, а також блогери та інфлюенсери: Ніколас Карма, Даша Квіткова, Даня Повар, Анета Барсівна та інші.

Ольга Сумська з донькою Ганною

В’ячеслав Довженко

Віталій Козловський

Pozitiff

Сестри Завальські

Катерина Кухар

KOLA і Даша Квіткова

Фагот (Олег Михайлюта) і Ольга Навроцька

Христина Соловій

KAZKA

YAKTAK

Олександр та Марія Рудинські

Юрій Савранський і Наталка Денисенко

Наталія Татарінцева і Євген Кот

Дмитро Каднай

Алан Бадоєв

Олексій Гончаренко

Руслан Багінський та Петро Ясинський

Ілона Гвоздьова

Світлана Охрименко

Вʼячеслав Хостікоєв

Іван Довженко

Даня Повар

Ірина Горова та Ірина Костюк

Віктор Дуфинець

Іван Фролов та Ірина Костюк

Лілія Пустовіт

Роман Ясіновський

Дмитро Павко

Сюжет стрічки пропонує новий погляд на знайомий міф. Це історія про вибір між природою та почуттями, де лісова німфа Мавка намагається врятувати своє кохання до студента Лук’яна всупереч суворим законам магічного світу. «Мавка. Справжній міф» виходить у національний прокат у перший день весни, 1 березня. Допремʼєрні покази стартують від 26 лютого.