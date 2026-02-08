Зірки на прем’єрі еротично-історичного фільму "Всі відтінки спокуси": Дантес, Лавренюк, Харчишин, Дурнєв та інші

Володимир Дантес і Олена Лавренюк

Днями у Києві відбулася гучна гала-премʼєра першого українського еротично-історичного трилера «Всі відтінки спокуси». Вона стала яскравим стартом нового премʼєрного сезону у столичному ТРЦ Gulliver.

На кіноподії зібралося понад 700 гостей, серед яких були зіркові гості і команда стрічки: виконавці головних ролей Володимир Дантес і Олена Лавренюк, Даніель Салем, Lida Lee, Павло Зібров, Олександр Рудинський, Наталка Денисенко, Дар’я Трегубова, Юрій Горбунов, Олексій Комаровський, Жан Беленюк, Лілія Пустовіт, Ольга Навроцька, Олексій Дурнєв, Муаяд, Павло Текучев, Максим Девізоров, Сергій Созановський, Андрій Ногін, Андрій Осіпов, Сергій Лавренюк, Олексій Гончаренко, Ірина Зоря, Ірина Костюк, Євген Фешак, Марк Куцевалов, гурт NAZVA та багато інших.

Володимир Дантес та Олена Лавренюк

Наталя Сліпчук, Олена Лавренюк і Оксана Берг

Lida Lee і Даніель Салем

Валерій Харчишин

Марина і Павло Зіброви

Наталка Денисенко

Сергій Созановський, Сергій Лавренюк, Дарʼя Трегубова, Павло Сушко

Юрій Горбунов

Володимир Дантес та Олена Лавренюк

Олексій Дурнєв

Вікторія Булітко

Олексій Суровцев з дружиною Ксенією

Жан Беленюк

Лілія Пустовіт

Діана Глостер

Марк Куцевалов

Олена Філонова

Сергій Кияшко та Віра Кобзар

Олена Олар

Марина Боржемська

Олексій Комаровський та Оксана Кучма

Муаяд

Олексій Гончаренко

Тріо Різні

Ірина Костюк

Павло Текучев

Євген Фешак

NAZVA та Ілля Дуцик

Модератором заходу був Анатолій Анатоліч. Він поділився цікавими фактами про створення фільму, а також представив знімальну і творчу команду стрічки.

Анатолій Анатоліч

Після перегляду трилера відбулося Q&A з командою фільму. Всі охочі поставили запитання, щоб дізнатися більше про залаштунки створення картини, сенси та складні сцени, а також поділилися своїми враженнями від фільму.

Творча команда

Наразі команда фільму перебуває у всеукраїнському турі, де глядачі мають змогу зустрітися з головними героями стрічки.

Творча команда

Про фільм:

Події стрічки розгортаються у Лемберзі наприкінці ХІХ століття. Після весільної подорожі Амелія Крижевська-Зег повертається до родинного маєтку разом із чоловіком та слугами. Та за зачиненими дверима будинку кожен має власний намір: хтось прагне її статків, хтось — її ролі, а хтось бачить єдиний вихід у її зникненні. Оселя, де колись народилося світло завдяки винаходу її батька, тепер огорнута тінями інтриг і прихованих загроз. Коли почуття перетворюються на інструмент маніпуляції, постає запитання — хто зуміє витримати цю небезпечну гру до кінця? Всі хочуть відчути її, спокусити її, володіти нею, але хто хоче її насправді?