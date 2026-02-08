ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
386
Час на прочитання
2 хв

Зірки на прем’єрі еротично-історичного фільму "Всі відтінки спокуси": Дантес, Лавренюк, Харчишин, Дурнєв та інші

Кіноподію відвідало багато зіркових гостей.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Володимир Дантес і Олена Лавренюк

Володимир Дантес і Олена Лавренюк

Днями у Києві відбулася гучна гала-премʼєра першого українського еротично-історичного трилера «Всі відтінки спокуси». Вона стала яскравим стартом нового премʼєрного сезону у столичному ТРЦ Gulliver.

На кіноподії зібралося понад 700 гостей, серед яких були зіркові гості і команда стрічки: виконавці головних ролей Володимир Дантес і Олена Лавренюк, Даніель Салем, Lida Lee, Павло Зібров, Олександр Рудинський, Наталка Денисенко, Дар’я Трегубова, Юрій Горбунов, Олексій Комаровський, Жан Беленюк, Лілія Пустовіт, Ольга Навроцька, Олексій Дурнєв, Муаяд, Павло Текучев, Максим Девізоров, Сергій Созановський, Андрій Ногін, Андрій Осіпов, Сергій Лавренюк, Олексій Гончаренко, Ірина Зоря, Ірина Костюк, Євген Фешак, Марк Куцевалов, гурт NAZVA та багато інших.

Володимир Дантес та Олена Лавренюк

Володимир Дантес та Олена Лавренюк

Наталя Сліпчук, Олена Лавренюк і Оксана Берг

Наталя Сліпчук, Олена Лавренюк і Оксана Берг

Lida Lee і Даніель Салем

Lida Lee і Даніель Салем

Валерій Харчишин

Валерій Харчишин

Марина і Павло Зіброви

Марина і Павло Зіброви

Наталка Денисенко

Наталка Денисенко

Сергій Созановський, Сергій Лавренюк, Дарʼя Трегубова, Павло Сушко

Сергій Созановський, Сергій Лавренюк, Дарʼя Трегубова, Павло Сушко

Юрій Горбунов

Юрій Горбунов

Володимир Дантес та Олена Лавренюк

Володимир Дантес та Олена Лавренюк

Олексій Дурнєв

Олексій Дурнєв

Вікторія Булітко

Вікторія Булітко

Олексій Суровцев з дружиною Ксенією

Олексій Суровцев з дружиною Ксенією

Жан Беленюк

Жан Беленюк

Лілія Пустовіт

Лілія Пустовіт

Діана Глостер

Діана Глостер

Марк Куцевалов

Марк Куцевалов

Олена Філонова

Олена Філонова

Сергій Кияшко та Віра Кобзар

Сергій Кияшко та Віра Кобзар

Олена Олар

Олена Олар

Марина Боржемська

Марина Боржемська

Олексій Комаровський та Оксана Кучма

Олексій Комаровський та Оксана Кучма

Муаяд

Муаяд

Олексій Гончаренко

Олексій Гончаренко

Тріо Різні

Тріо Різні

Ірина Костюк

Ірина Костюк

Павло Текучев

Павло Текучев

Євген Фешак

Євген Фешак

NAZVA та Ілля Дуцик

NAZVA та Ілля Дуцик

Модератором заходу був Анатолій Анатоліч. Він поділився цікавими фактами про створення фільму, а також представив знімальну і творчу команду стрічки.

Анатолій Анатоліч

Анатолій Анатоліч

Після перегляду трилера відбулося Q&A з командою фільму. Всі охочі поставили запитання, щоб дізнатися більше про залаштунки створення картини, сенси та складні сцени, а також поділилися своїми враженнями від фільму.

Творча команда

Творча команда

Наразі команда фільму перебуває у всеукраїнському турі, де глядачі мають змогу зустрітися з головними героями стрічки.

Творча команда

Творча команда

Про фільм:

Події стрічки розгортаються у Лемберзі наприкінці ХІХ століття. Після весільної подорожі Амелія Крижевська-Зег повертається до родинного маєтку разом із чоловіком та слугами. Та за зачиненими дверима будинку кожен має власний намір: хтось прагне її статків, хтось — її ролі, а хтось бачить єдиний вихід у її зникненні. Оселя, де колись народилося світло завдяки винаходу її батька, тепер огорнута тінями інтриг і прихованих загроз. Коли почуття перетворюються на інструмент маніпуляції, постає запитання — хто зуміє витримати цю небезпечну гру до кінця? Всі хочуть відчути її, спокусити її, володіти нею, але хто хоче її насправді?

Дата публікації
Кількість переглядів
386
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie